Tras el pedido de médicos autoconvocados de la modificación del artículo 21 del Estatuto de la Carrera Sanitaria con el objetivo de dividir a los profesionales entre médicos y no médicos, resurgieron otros reclamos en los que se unieron, esta vez, los no profesionales de la salud.

Ayer realizaron una multitudinaria marcha desde plaza 9 de Julio a la Legislatura. El reclamo principal en este caso fue por el 82 por ciento móvil, la estabilidad de quienes ingresaron durante la pandemia, mejores condiciones de trabajo para centros sanitarios del interior provincial, un bono para fin de año y una recomposición salarial.

Si bien la marcha de ayer concentra a profesionales no médicos y no profesionales de la salud unidos tras las exposiciones de médicos autoconvocados que buscan ser los "jefes naturales" de los equipos de salud, hay quienes interpretan que los reclamos que se realizaron en la marcha tienen que ver con cuestiones que se deberían resolver a nivel gremial.

Desde ATE Salud, en tanto, se indicó que ya se reclamó un bono para fin de año que no debiera estar por debajo de los 80 mil pesos. Otro reclamo terminar con la precarización laboral de quienes ingresaron para atender la pandemia signada por la covid.

"Ayer hemos cerrado un 98 por ciento de aumento", dijo el ministro de Economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, en declaraciones públicas tras deslizar la posibilidad de que se pagará un bono de fin de año, aunque sin mencionar cifras.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan José Esteban, recordó que en la gestión de Gustavo Sáenz "regularizamos contratos precarios e ingresaron 1680 trabajadores con contratos de locación a planta temporaria, y 1506 agentes de planta temporaria a planta permanente". Añadió que actualmente "trabajamos sobre los 1400 contratos Covid para ingresarlos" a la estructura de Salud Pública.

Respecto a los actuales reclamos que se dieron ayer, el funcionario detalló que el 82 por ciento móvil para las jubilaciones como las exenciones impositivas para ganancias son dos temas que deben ser tratados a nivel nacional.

Compás de espera hasta el 27D

Luego de que la cartera de Salud advirtiera sobre posibles sanciones a quienes abanonden sus puestos de trabajo, profesionales médicos se reunieron el viernes último con el ministro Esteban y dispusieron un compás de espera hasta el 27 de diciembre próximo. Es que en las últimas semanas realizaron protestas que implicaban, en algunos casos, la suspensión de atención en los hospitales.

Aunque se supo por fuentes hospitalarias que algunos médicos marcaron asistencia pero decidieron no trabajar, se conoció que no hubo sanción alguna.

Este sector es el que pide que se cree un Agrupamiento M en el artículo 21 de la Ley 7678, que enmarca el Estatuto de la Salud. La intención es que su salario se separe del de quienes son profesionales no médicos, y tener una recomposición diferenciada.

El ministro de Salud recordó ayer que durante la gestión de Juan Manuel Urtubey como gobernador, la Legislatura modificó el artículo bajo las condiciones que hoy vuelven a pedir los médicos autoconvocados, pero el Ejecutivo vetó esa modificación ante la presión de profesionales no médicos.

La división resurgió recientemente, porque además del reclamo de la modificación, los médicos autoconvocados elevaron otras peticiones que tienen que ver con la estructura salarial, tales como el 82 por ciento móvil o la quita del impuesto a las ganancias sobre su salario.

El sector de Salud no profesional (acompañado por profesionales no médicos) tomó ese guante, y decidió salir entonces a las calles en pedido de una mejor condición laboral que también los contenga.

Los manifestantes afirmaron que harán asamblea y si no hay soluciones, realizarán nuevas medidas. Destacaron que anoche salieron a movilizarse fuera de horario de trabajo.

Amenanzan con renunciar a Swiss Medical

La Salud Pública no es la única complicada. Ayer al mediodía en conferencia de prensa, el presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Salta, Oscar Mulki, junto a los miembros de la comisión directiva, Cristina Sánchez Wilde y David Cornejo, advirtieron que a partir del jueves próximo un total de 185 médicos integrantes de esta organización dejarán de brindar servicios a los afiliados de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, ante su negativa de actualizar los honorarios de sus distintas prestaciones.

“Pedimos actualizar honorarios en prestaciones tan básicas como consultas médicas, ecografías obstétricas, partos y cirugías ginecológicas; y que quede claro que pedimos valores más que sensatos. Durante la pandemia del covid hemos puesto el hombro, trabajando sin que hayamos cobrado las consultas telefónicas, por zoom o por cientos de recetas digitales. Creemos que es el momento de que las obras sociales y empresas de medicina prepaga respondan y actualicen los honorarios de los profesionales”, consideraron.

Mulki explicó que la propuesta de la Sociedad de Ginecología “fue elevada en junio a todas las obras sociales y prepagas, no solamente a Swiss Medical. La mayoría de ellas aceptaron la propuesta y llegamos a un acuerdo, pero Swiss Medical la rechazó. Elevamos una nueva propuesta en septiembre y ni siquiera fue evaluada por sus directivos. Por lo cual nos hemos juntado a todos los ginecólogos y como nunca hemos conseguido la renuncia de 185 colegas. Teniendo en cuenta que somos 200 los ginecólogos de Salta que trabajamos a través del Círculo Médico, es la renuncia del 90 por ciento del padrón”.

Indicaron que al menos hasta la otra semana esperan una convocatoria al diálogo para la posibilidad de un acuerdo. De no haber convocatoria, advirtió que se cobrarán las prestaciones a afiliados a la obra social de manera particular. La prepaga no respondió a las consultas de este medio.