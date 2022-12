El CEO argentino de Syngenta, Antonio Aracre, explicó en exclusiva con IP Noticias el contexto en el que se intercambiaron mensajes con el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que según algunos medios de comunicación le pidió que "saliera a romper el mercado".



"Lo llamé a Massa porque vino a Argentina el CEO global de Syngenta. En esa conversación me preguntó cómo había empezado el mercado de la soja, porque fue el lunes siguiente al anuncio del nuevo dólar soja", comenzó explicando.

Y continuó: "Le dije que empezó bastante frío, porque estaban pagando la soja 80 mil cuando el viernes había cerrado en 70 mil. Le comente que yo iba a salir con 88 mil, porque mi negocio no es la exportación sino la venta de insumos. Él me dijo 'bárbaro, rompela' en el sentido de que me vaya bien".

