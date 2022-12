Transcurridas 3 rondas del Campeonato Argentino Superior, que se está disputando en Bariloche, el Gran Maestro Fernando Peralta es el único líder del certamen tras entablar con el GM Sandro Mareco con piezas negras y vencer con piezas blancas al MI Kevin Paveto. Peralta aprovechó la jornada doble y luego de un buen arranque al vencer al GM Alan Pichot, continúa demostrando un gran nivel y se posiciona en la cima del campeonato.

Mareco, por su parte, también empató frente a Pichot en la jornada vespertina, lo que lo coloca como escolta a media unidad. También se encuentran con dos puntos los Grandes Maestros Diego Flores y Leandro Krysa, y el Maestro Internacional Pablo Acosta. Flores arrancó el torneo con 2 puntos sobre 2, pero se encontró ante el joven MF Joaquín Fiorito (1,5 puntos), que haciendo una gran partida, logró derrotarlo en 37 jugadas, mientras que Krysa y Acosta derrotaron a los GMs Sorin y Valerga, respectivamente.

Por otro lado, el GM Federico Pérez Ponsa comenzó discretamente y aún no se encontró con la victoria ya que dividió el punto primero contra el GM Diego Valerga y luego contra el MF Juan Manuel Gaitán.

La clasificación se encuentra de la siguiente manera: Peralta 2,5 puntos; Flores, Krysa, Mareco y Acosta con 2 puntos; Perez Ponsa y Fiorito con 1,5 puntos; Pichot, Valerga, Gaitan y Sorin con 1 punto; y Paveto con 0,5 puntos.

Por la cuarta ronda el fixture propone como plato fuerte el encuentro entre Flores y Peralta, y se completa con los enfrentamientos entre Perez Ponsa vs Krysa, Acosta vs Mareco, Paveto vs Pichot, Sorin vs Fiorito y Valerga vs Gaitan.

El certamen es organizado por la Federación Argentina de Ajedrez en conjunto con la Secretaria de Estado de Cultura de Río Negro.