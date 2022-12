Lionel Messi fue elegido el mejor jugador del partido tras el triunfo de la selección argentina ante Australia, y Paulo Londra fue el encargado de darle el premio, para sorpresa del crack rosarino.

Con las tribunas colmadas de argentinos que no se querían ir del estadio Ahmad bin Ali de Rayán tras el triunfo de la selección, Messi fue convocado para recibir el trofeo como la figura del encuentro. El encargado de darle la copa al capitán argentino fue Londra, quien compartió el momento en sus redes sociales.

"No lo puedo creer. Estas cosas son las que me hacen cada día decir que le debo todo a Dios, por los lujos que me permite vivir. Sos luz, Leo, un ejemplo de jugador y de persona. Te amo y Dios bendiga esa zurda siempre. El balón al Diez para que se arme otro 'lío'", escribió el artista cordobés con una secuencia de fotos en su Instagram.

La publicación superó los 3 millones de likes y acumuló comentarios de personalidades como Bizarrap que posteó: "En Argentina nací", en alusión al último hit de la hinchada de la Selección.

Un encuentro premonitorio

Hace pocos días, en el entretiempo Argentina-Polonia, después del penal que pateó Messi y atajó el arquero, los hijos del Diez fueron al baño acompañados por su mamá, Antonela Roccuzzo y vivieron un momento de mucha emoción cuando se encontraron en el lugar con Londra.

Thiago, Mateo y Ciro Messi quisieron sacarse una foto con el artista y el rapero les pidió que hicieran con sus manos 2 a 0, anticipando el resultado final del partido. Con esta "premonición", dejaron plasmado en la foto el triunfo de Argentina frente al seleccionado polaco.

