El senador nacional por el Frente de Todos Oscar Parrilli aseguró este lunes que le generó “indignación” el contenido de los chats difundidos este fin de semana entre jueces, funcioanrios del gobierno porteño, exagentes de inteligencia y empresarios confabulando para desmentir un viaje en un avión privado a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.



Por AM750, el senador, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, apuntó que "cuando vimos en los medios esta información, lo primero que uno siente es indignación por el nivel de impunidad, de soberbia y de obscenidad con la que se manejan estos personajes”.

“Uno no puede tener una sensación más allá de la indignación total. Uno piensa que denunciamos el lawfare, el Partido Judicial en reemplazo del militar, pero esto sobrepasa todo. Esto es la mafia. Así opera la mafia”, añadió.

Para Parrilli, este tipo de encuentros es un “mecanismo de operación para disciplinar a jueces federales”. “Claramente, aparece con toda obscenidad la presencia de la mafia”, lanzó el legislador en La García.

Los motivos del viaje a Lago Escondido

El senador sostuvo que el viaje de los funcionarios, jueces y empresarios a Largo Escondido —que en los chats se busca encubrir— tenía como finalidad debatir “la estrategia para proscribir a Cristina Kirchner”.

Además, recordó que esto se dio a conocer a horas de que se haga pública la sentencia contra la vicepresidenta en la causa Vialidad, en la que fue procesada por el juez Julián Ercolini, uno de los magistrados que, casualmente, estuvo presente en el viaje.

“Nunca me imaginé que en Argentina podría pasar esto. Siempre hay algo más. Después de la Gestapo antisindical pensé que no iba a pasar esto. Acá son ellos los que dicen cómo tienen que hacer para ocultar y esconder las razones de este viaje que no se puede explicar de ninguna manera”, finalizó.