El senador Oscar Parrilli se manifestó este lunes expectante por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que investiga la supuesta corrupción en la obra pública en Santa Cruz. Tras la primera hora de alegato del abogado Carlos Beraldi, aseguró que se expuso un planteo “muy contundente”. “No dice nada más que la verdad, un racconto de hechos, demostrando la intencionalidad política que tuvo la denuncia”, señaló.

“Ocurrió tanto por parte de Elisa Carrió como de Mariana Zuvic y la participación del grupo mediático de Clarín. Cristina ya había sido juzgada. Se investigó y se determinó que no hubo existencia de hecho ilícito”, añadió. Y advirtió: “La Corte es la gran responsable de todo el desquicio que ha existido desde 2016 a 2019”.

“Lo hizo con la mesa judicial, la pinchadura de teléfonos, las extorsiones a jueces, la Magistratura. Mereció que el relator de las Naciones Unidas le llamara la atención a Mauricio Macri. La Corte miró para otro lado, se cayó la boca y validó el accionar de estos jueces cuasi mafiosos”, sentenció Parrilli.

En tanto, aseguró que hay “expectativa” por el propio descargo que hará la vicepresidenta el viernes que viene en el marco de esta misma causa. Para el senador esto es así porque “tiene un minucioso estudio de la causa, de sus arbitrariedades y las pruebas que los dicales callaron”.

“Digámoslo con claridad, todas las pruebas les resultaron adversas. E inventaron algunas nuevas, como el WhatsApp de José López, que terminaron en contra de ellos mismos. Todos queremos escucharlas y ver las pruebas que va a ofrecer”, finalizó sobre este punto.

El atentado contra Cristina Kirchner

Por otro lado, Parrilli se refirió al atentado de hace dos semanas contra Cristina Kirchner y llamó la atención sobre que existen algunos funcionarios que “no quieren que se investigue”. “Creo que tenemos que buscar la verdad. Primero se negó que fue un atentado. Ahora están claros los hechos materiales de esto que puso en riesgo el pacto democrático de 1983, con la vuelta de la democracia. Gran parte de los argentinos queremos saber si hubo autores intelectuales. Que la justicia vaya al fondo”, dijo.

“No digo que los hay (autores intelectuales), digo que está la obligación de investigarlo. Me parece prematuro y llamativo que haya dirigentes que dicen que no hay autores intelectuales. ¿Por qué no lo vamos a investigar? Me parecía sospechoso que haya dirigentes políticos que no quieren que este tema se investigue”, fue lo que sostuvo el senador cercano a la vicepresidenta.

Finalmente, de forma escueta, se refirió a la respuesta del expresidente Mauricio Macri que, ante la afirmación del propio Parrilli de que la Cristina no descarta reunirse con él, dijo que lo haría, únicamente, "con la Constitución sobre la mesa”: “No vi lo de Macri, no quiero opinar más de ese tema, dejemos que las cosas vayan ocurriendo”, señaló.