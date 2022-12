Según un informe aprobado por la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) del Congreso de la Nación en la denominada ‘Gestapo antisindical’ que actuó durante el gobierno de María Eugenia Vidal “se utilizaron recursos y herramientas estatales para espiar, hostigar y encarcelar indebidamente a quienes no se sometían a los dictados de una política partidista que gobernaba el Estado nacional y provincial”.

El proceso de investigación se originó por la aparición de un video que mostró una reunión entre el ex ministro de Trabajo durante la gestión de Cambiemos, Marcelo Villegas, junto a empresarios, legisladores y ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia. Fechado el 15 de junio de 2017, el registro da cuenta de Villegas hablando de constituir una “Gestapo” para terminar con gremios que no eran afines a sus decisiones políticas. En otros encumbrados dirigentes de la or entonces alianza Cambiemos, en esa reunión, estuvo el actual intendente de La Plata, Julio Garro.

En diálogo con Buenos Aires/12, el concejal platense de Juntos por el Cambio, Javier Mor Roig, aseguró que el intendente "desconocía" lo que actualmente es investigado alrededor de la connivencia de la Justicia, Servicios de Inteligencia y el Ejecutivo provincial comandado por Vidal y la persecución a sindicatos opositores. “Lo que vino después es por otras cuestiones que exceden al intendente”, aseguró el edil.

—El intendente Julio Garro ya habló de que irá por la reelección…

— El intendente ha anunciado su intención de continuar un mandato más. Eso lo posiciona como el principal candidato posible. Pero si hay otros candidatos de otros espacios dentro de Juntos por el Cambio, lógicamente tienen derecho a presentarse. Cuando uno está gobernando tiene un doble cometido: presentar lo que va a hacer y por otro lado la gestión del día a día. No podés distraerte mucho en cuestiones electorales porque tenés que estar dando soluciones a temas de los vecinos.

—¿No complica la imagen de Garro el reciente informe de la CBI de cara al 2023?

—A mí me parece que no porque tenemos otra visión, más allá de las desafortunadas declaraciones de quien fuera ministro de Trabajo. Nosotros asistimos por otra cosa: terminar con las mafias en torno al sector de la construcción en La Plata. En esta ciudad apretaban al Estado, a los inversores, a las empresas, a los trabajadores, a los vecinos, a todos.

—¿Fue parte de una estrategia para enjuiciar a sindicalistas?

— El intendente no sabía esto que salto mucho después. Julio Garro asistió para resolver un problema histórico que demandaba la ciudad de La Plata por una preocupación permanente del sector de la construcción: acá no se podía construir. Lo que vino después es por otras cuestiones que exceden al intendente y a muchos de los empresarios y legisladores que estaban en la reunión.

—¿Cómo evalúa la posible connivencia de las acciones judiciales con los Servicios de Inteligencia cómo se vio en el video de la reunión donde se habló de la ‘Gestapo’?

—Sería bueno que los Servicios de Inteligencia trabajen para otras cosas y no para este tipo de cuestiones. Que se dediquen a las cuestiones para las cuales fueron creados.

—¿Considera que puede interpretarse que las causas contra dirigentes sindicales fueron armadas?

—Yo no creo que haya invención de causas, porque en este caso había delitos. La ciudad de La Plata era rehén de un grupo de violentos. Era la preocupación de muchos empresarios. Yo lo que no estoy de acuerdo es con el espionaje, y que haya utilización de los hechos para otras cosas. Lo que no comparto es este mecanismo de espionaje del cual, a fin de cuentas, todos somos víctimas.

—¿No hubo un ataque a Facundo Manes cuando justamente habló de espionaje durante la gestión de Mauricio Macri?

—Más allá de puntualizar un hecho, creo que lo Servicios de Inteligencia tienen que estar para otra cosa. Estar al servicio del Estado y no del gobierno, sea del color que sea. Pero bueno, son los aprendizajes que hay que seguir haciendo en esta democracia que está por cumplir 40 años.

—En el marco de ese aprendizaje, ¿considera que existe mucha violencia en los discursos políticos que erosionan la convivencia democrática?

—Hay discursos violentos en líneas generales, pero creo que los grupos violentos son minúsculos. La sociedad y los partidos políticos mayoritariamente queremos estar en democracia y en paz. Estos grupos no son significativos, más allá de un hecho puntual que todos condenamos como el que vivió la vicepresidenta. O hechos como el que recientemente vivió el intendente de Bahía Blanca.

La realidad platense





—¿Cómo visualiza la realidad económica para la ciudad de La Plata luego de la aprobación del presupuesto 2023 a nivel local?

—Una realidad compleja como la que tiene todo el país. Una previsibilidad difícil de sostener porque no sabemos que inflación vamos a tener. Todos deseando que sea la menor posible porque la inflación pega directamente en el pueblo y vecinos de La Plata.

—¿Es un presupuesto austero?

—Es un presupuesto equilibrado y sin ajuste a ninguna de las áreas esenciales. Intentaremos que este presupuesto se haga realidad porque dependemos un poco de la macroeconomía. Veremos que se acomode la economía nacional para que se acomode la inflación, porque conspira contra cualquier planificación. Uno proyecta un gasto y después se encuentra que no le alcanza para un 20 por ciento de lo pensado.

—El Frente de Todos criticó duramente que haya tasas que se ajusten por medio de la inflación.

—Las tasas van atadas a servicios que se prestan. Si quedan estancadas o con un tope se complican los servicios que se deben prestar, y los servicios no sirven. Se puso justamente un tope del 80%, igual. Esto no quiere decir que va aumentar un 80%, pero sí que no va a haber un aumento superior a ese número más allá de que los pronósticos hablan de que la inflación será mucho más.

—¿Cómo se desarrollan las reuniones de Julio Garro en el marco de las negociaciones por el presupuesto provincial?

—Los intendentes tratan de defender lo que les toque para afrontar las obras necesarias. Julio Garro defiende las obras para la ciudad capital. Sabemos que la situación es difícil y compleja, pero vamos a ser lo duro que sea necesario para defender el interés de los platenses para que tengan más y mejores obras. Obviamente el presupuesto provincial padece la misma y complicada realidad macroeconómica del país.

—¿Se limaron las asperezas entre Garro y la UCR luego de los conflictos que se conocieron durante las elecciones internas del radicalismo?

—Esas cosas pasan siempre cuando hay internas partidarias, Esas cuestiones finalizan cuando terminan las elecciones internas. Ya se reunió el intendente con el presidente electo del partido a nivel local, y han ordenado el trabajo de cara al futuro

—¿Cómo se encuentra el radicalismo de cara al 2023?

—Se ha fortalecido. Es distinto el radicalismo que entró a esta alianza en 2015, donde estaba más alicaído, sin grandes figuras y sin tanta organización. Con el tiempo se fue fortaleciendo. Por eso es fundamental la continuidad de Juntos por el Cambio. Creo que los argentinos estamos aprendiendo a gobernar con alianzas o estructuras que no dependen de un solo partido. Y en este aprendizaje vamos mejorando. Con partidos fuertes se pueden desarrollar políticas sostenidos en el tiempo.