El ministro de Economía, Luis Caputo, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen algo en común y no es sólo la deuda millonaria que uno contrajo y el otro otorgó. Por diferentes razones y hace años, ambos pusieron el ojo en un territorio desconocido para el gran público. La referencia es para la Isla de Man, un enclave en el mar de Irlanda que el FMI observó, en diferentes informes, por violación de normas de tributación internacional y hasta fue parte de la investigación global Paradise Papers.

Casualmente, "Toto" tiene en esa guarida fiscal una parte de su casi total patrimonio en el exterior. Esta situación muestra que el ministro que hoy le pide a la población que saque sus dólares del colchón para financiar el plan político de Javier Milei, no sólo no repatría sus tenencias externas sino que, además, elige para tenerlas lugares que fomentan la evasión de impuestos.

Caputo fue noticia, en las últimas horas, cuando se puso muy nervioso ante la pregunta del periodista Jon Heguier, quien quiso saber precisamente por qué no trae la plata que tiene fuera del país, marcando la contradicción del funcionario público que no confía en propio gobierno de Milei. "Pará, pará, porque estás diciendo un nivel de disparates", le dijo Caputo al periodista, y agregó que "¿de qué estás hablando? ¿Vos decís que tengo dólares bajo el colchón?. ¡No seas irrespetuoso! No, no, no. No seas irrespetuoso, eh. No te pases de listo. Lo que estás haciendo es una falta de respeto. No estás consultando, hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Acabas de decir que yo tenía dólares debajo del cochón. Eso es una falta de respeto total. Rectificate en este instante". El cruce adquiere significación si se ven los datos.

Un enojo fundado en la evidencia

La sobrereacción de Caputo es lógica. Ante la pregunta quedó en evidencia, porque tiene cantidades muy importantes de dinero en el exterior, plata que puede estar allí declarada. En su propia declaración jurada el funcionario acepta tener sus dólares en paraísos fiscales, no sólo en Isla de Man sino también en Estados Unidos. Los montos parecen irrisorios para el capital total del funcionario.

En la parte de su última Declaración Jurada donde se anotaron los "bienes al inicio del período", el ministro de Economía declara que tenía 470 mil dólares distribuidos en 9 cuentas. Dos de ellas en Estados Unidos, donde hay varios paraísos fiscales; y el resto en la Isla de Man. En total, fuera del país Caputo tiene casi 3 millones de dólares.

En esa esa isla elegida para llevar el dinero, lugar que seduce a evasores, el impuesto a la renta es casi nulo, se paga un 20 por ciento; a la vez que no se pagan ganancias sobre el capital, documentos y herencias. En paralelo, un contribuyente en esa isla tiene un tope de pago de impuestos de sólo 125 mil libras. Asimismo, la tasa estándar del impuesto de sociedades para residentes y no residentes es del 0%, y los ingresos de las actividades bancarias se gravan al 10 por ciento.

Cueva de millonarios

En la Isla de Man, territorio independiente de la corona británica, la moneda es la Libra manesa y viven allí 85 mil habitantes en una superficie de 572 kilómetros cuadrados. El orígen de la misma es vikingo y su bandera es muy particular: tiene un trisquel, tres piernas unidas por los muslos, un símbolo de progreso y prosperidad.

Lewis Hamilton, el piloto británico de la fórmula 1, es uno de los que, como Caputo, fue allí a buscar algo más que una vida mejor. Siendo uno de los deportistas más ricos del mundo, hizo una transacción para evitar pagar impuestos europeos por su jet privado. Su caso estuvo investigado en los Paradise Papers.

El caso del ministro argentino, el segundo más rico del gabinete, es serio porque tiene el 99 por ciento de su patrimonio en el exterior. El grueso afuera no sólo es dinero, como se señaló antes, sino participación accionaria en empresas e inversiones. El ministro tiene acciones en Palmeral Chico S.A por $ 1.096.223.485, después $1 0.965.972.502 en concepto de “fondos comunes de inversión FIMA premium clase A”. Y por último, $ 1.249.934.715 depositados en el exterior, pero sin especificar en qué tipo de cuenta.

Tambien Caputo tiene acciones en Sacha Rupaska s.a., una explotación agraria en Santiago del Estero que también está radicada en el exterior. El ministro no presentó declaración jurada en 2024, pero en el ejercicio del 2023 tuvo un brutal salto patrimonial: según declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), pasó de contar con un patrimonio de $ 744 millones a $ 15.951 millones, es decir, un incremento del 2041%. Un verdadero triunfo contra la inflación en términos reales.

En el año 2012, a través de AFIP, el Estado Nacional hizo un acuerdo de cruce de información con la Isla de Man, el lugar donde está la plata de Caputo. Un tiempo antes, también había pactado el acceso a datos de otras guaridas fiscales en territorio británico, entre ellas Jersey, Guernesey, Islas Caimán y Bermudas.