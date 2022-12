El polaco Robert Lewandowski, una de las decepciones del Mundial, realizó un balance tras la eliminación de los suyos en octavos y se refirió a la posibilidad de estar en la próxima Copa, a jugarse en 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

"Por físico, no me da miedo llegar a otro Mundial. Hay muchas más cosas que pueden influir, como todo lo que rodea al juego, tus ganas, tu felicidad. Todo eso pueden decidir si juegas más Mundiales o no", expresó el jugador de 34 años.

Lewandowski cerró la Copa con dos goles, uno de penal (falló otro), y sobre la caída 3-1 ante Francia analizó: "En la primera parte jugamos muy bien y creamos algunas ocasiones. Quizá, si hubiéramos marcado la que tuvimos, habría cambiado todo. Luchamos en la segunda parte, lo intentamos, pero Francia tiene gran calidad como equipo. Lo probamos todo, pero perdimos".

Polonia integró el Grupo C del Mundial, donde se clasificó segundo por diferencia de gol luego de sumar un empate con México (0-0), la victoria sobre Arabia Saudita (2-0) y la caída ante Argentina (2-0).