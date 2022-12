La Cámara Penal ordenó que continúe en prisión preventiva Julio Rodríguez Granthon, uno de los imputados de mayor peso en la causa por el crimen del ex concejal y pastor evangélico Eduardo Trasante, cometido hace dos años y medio. Además, quedó a un paso del juicio oral, ya que el 26 de este mes, tanto él como otros tres imputados por sus participaciones en el caso serán llevados a audiencia preliminar, donde se presentará formalmente el pedido de pena a prisión perpetua que formularon la Fiscalía y la querella. Trasante fue asesinado el 14 de julio de 2020, en el interior de su vivienda de San Nicolás al 3800.

El piloto comercial de origen peruano seguirá preso a la espera de la próxima instancia en la causa por el homicidio de Trasante, donde está imputado por su responsabilidad penal en el asesinato, ya que -según la acusación- se le atribuye gestionar desde la cárcel de Piñero –donde ya estaba detenido– la compra del auto robado con el que se cometió el homicidio aquella tarde.

"Estamos ante una investigación compleja que requirió el análisis profundo de la dinámica de una organización criminal de magnitud. Fiscalía fue avanzando con la investigación e incluso ya se encuentra próxima a su audiencia preliminar. Estamos ante hechos de gravedad, con testigos que actualmente se encuentran en el programa de protección y que deberán declarar en juicio", dijo el fiscal Matías Edery para pedir que el acusado siguiera en prisión preventiva.

Por su parte, la querellante Gabriela Durruty planteó que "el argumento (de la defensa) de que Granthon esté preso y por ello no sería peligrosos procesalmente no debe prosperar, puesto que se debe hacer el análisis inverso, ya que si estando detenido pudo cometer los hechos imputados mayor peligrosidad se daría si el mismo estuviera en libertad". Además, planteó que aún no se conocen a "los dos extremos como ser autores materiales e intelectuales", y que "la logísitca fue demasiado compleja".

Tras escuchar estos argumentos, la jueza Carina Lurati ordenó confirmar el fallo de primera instancia y mantener la medida cautelar que mantiene a Granthon detenido en esta causa.

Granthon ya fue condenado en octubre de 2021 a la pena de 12 años de prisión como organizador de tráfico de estupefacientes y comercio de drogas agravados por la intervención de tres o más personas. En el mismo debate también se sentenció a Ariel Máximo “Guille” Cantero.

La causa que tienen a cargo los fiscales Edery y Gastón Ávila tiene cuatro imputados: Granthon, Alejo L., Facundo L. y Brian A. están acusados por su participación en el delito de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas, además de la calificación por uso de arma.