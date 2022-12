Renunció a su cargo Julián Leunda, el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, que apareció mencionado en el chat filtrado entre jueces, exagentes de inteligencia, empresarios de medios y funcionarios del gobierno porteño, quienes buscaban ocultar un viaje que hicieron juntos a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido. En los mensajes, el ahora exjefe de asesores de Fernández figuraba como intermediario con un importante medio de comunicación y como el supuesto garante de que la información del viaje, que había sido publicada por Página/12, no saliera en los medios del grupo Indalo. Distintos referentes del Frente de Todos que se identifican con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, venían pidiendo su renuncia, que finalmente se hizo efectiva este martes pasadas las 19.30, luego del discurso que dio la vicepresidenta tras conocerse su condena en la causa Vialidad.



De manera escueta, en el texto de renuncia que dirigió al Presidente, Leunda escribió: "Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi renuncia indeclinable, desde el día de la fecha, al cargo de jefe de gabinete de asesores de Presidencia de la Nación que asumí el primero de agosto de 2022. Agradezco la confianza depositada en estos casi tres años y destaco que ha sido un honor haber formado parte del gobierno que usted encabeza".

En el chat que se difundió el domingo, uno de los empresarios de medios decía: "Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Me dice textual: 'quieren que salgamos a hablar de esa mesa y mi jefe me dijo hay que estar ahí no matarla! Jaja' Me hice el boludo. Le dije: 'me parece una operación, pero tenés razón!! Jaja'. Me aseguro que no sale nada en los medios de De Souza. Luego, el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D Alessandro, agregó: "A mí también me llamó en los mismos términos y aclarándome que no piensan dar el tema. Veremos". Por último, el juez federal, Carlos Mahiques, detalló: "Me llamó Leunda. Me aseguró que bajo el tema".

La dimisión de Leunda había sido pedida por el kirchnerismo a través del diputado Leopoldo Moreau, también por uno de los abogados de Cristina Kirchner, José Ubeira, y por el dirigente social Juan Grabois. El líder de la UTEP había dicho: "Tengo que hacer una mención a algo que me indigna, que es la participación del jefe de Asesores de Alberto Fernández, Julián Leunda, quien fue contactado por el sobrino de Héctor Magnetto para que bloquearan información en algunos medios afines al Gobierno y que hablara con algunos periodistas, algo que después reporta al sobrino". "El jefe de Asesores del Presidente es parte de la mesa judicial de los chats. Es un juego de la rosca política sucia que hay que terminar. Que lo haya hecho por la propia voluntad sería lo más tranquilizador, peor sería que haya sido por una orden emanada de una autoridad política de la Rosada", puntualizó antes de que se conociera la renuncia.

Desde Casa de Gobierno habían asegurado sobre la participación de Leunda en ese entramado que el tema central no era ése sino la connivencia entre magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios, y que no querían que su rol fuera "usado para tapar el problema real que es el viaje y el financiamiento del mismo". Según supo este diario, Fernández habló con el funcionario, quien ofreció algunas explicaciones que habrían resultado insuficientes.

Con 31 años, Leunda estaba en el cargo desde agosto pasado, cuando ingresó en reemplazo de Juan Manuel Olmos, tras los cambios en el gabinete que se desataron con el ingreso de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. En ese momento Olmos pasó a ocupar la vicejefatura de gabinete y Leunda, que era su segundo, asumió el cargo de jefe de Asesores. Oriundo de la provincia de Chubut, donde también interviene políticamente, antes de ingresar al gobierno, Leunda fue director de Asuntos Institucionales de C5N y de Ámbito Financiero, ambos medios propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa.