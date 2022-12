En el Frente de Todos no hubo sorpresa: hace semanas que esperaban el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner, por lo que cuando el TOF 2 condenó a seis años de prisión (y la inhabilitó de por vida a ocupar cargos públicos) todo el arco político oficialista salió masivamente en su defensa. Entre denuncias de persecución política y duros cuestionamientos a la corporación judicial "que la quiere presa o muerta" - tal como sostuvo la propia vice y repitieron varios funcionarios después -, la dirigencia frentetodista insistió en su inocencia y sostuvo que el juicio formaba parte de una estrategia política para proscribirla. A ella y al peronismo. "Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente", cuestionó el presidente Alberto Fernández, a quien se le sumaron, durante el día, varios ministros, legisladores, referentes sociales, de derechos humanos y la CGT.

"No puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a CFK. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho. En el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas. Alguna vez enseñó Carrara que cuando la política se mete en los tribunales la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso", declaró Alberto Fernández a través de sus redes sociales. Además de solidarizarse con la expresidenta, el mandatario denunció la existencia de una "persecución absolutamente injusta" por parte de un "simulacro de juicio" y afirmó: "Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado".

A lo largo del martes, a las declaraciones del Presidente se le fueron sumando numerosas muestras de apoyo. El gabinete nacional al completo, por ejemplo, salió a respaldarla. "Un fallo insostenible que corta la cadena de responsabilidades en busca de impacto político y con enorme precariedad jurídica. En días en que descarnadamente se ve al desnudo el deseo de una clase dirigente dócil y amañada", tuiteó el ministro de Economía, Sergio Massa. "Un fiscal y jueces que jugaban a la pelota en la quinta de Mauricio Macri convirtieron a CFK en la única ciudadana argentina que debe probar su inocencia para cancelarla políticamente. Como siempre, los peronistas vamos a pelear por la democracia", sostuvo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

"Todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda. Lo de hoy es un escándalo. Van contra CFK por lo que hizo bien, por darle una vida mejor a millones de argentinos y argentinas", sostuvo, por su parte, el ministro del Interior cristinista, "Wado" De Pedro. "Hace más de una década CFK fue condenada mediáticamente por el Grupo Clarín. Hoy, la Mafia Judicial convirtió ese odio en una sentencia ilegítima que lleva la firma del antiperonismo y un deseo inconfesable: proscribirnos una vez más y controlar la democracia", sumó el ministro de Justicia, Martín Soria. Mientras tanto, también desde los círculos más alejados a la vice salieron a respaldarla. "Así como quisieron proscribir a Perón, ahora proscriben a Cristina. Pero, como muchas otras veces en la historia, subestiman a nuestro pueblo", sostuvo la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. "Deseo transmitir mi afecto y solidaridad con CFK, quien ha sido objeto de una acusación sin sustento jurídico ni pruebas materiales", sumó el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Si bien el círculo más cercano a la vicepresidenta estuvo reunido con ella en su despacho en el Senado hasta bien entrada la noche, varios dirigentes cristinistas salieron a cuestionar con dureza el fallo. "Es deber de todo argentino y peronista de buena fe, encuadrarse con esta mujer", sostuvo, a través de las redes, Andrés "Cuervo" Larroque. En diálogo con este diario, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, disparó con dureza contra la condena: "Es una farsa, es lo mismo que le hicieron a Lula en Brasil y a Correa en Ecuador. Es lo mismo que hicieron con Perón cuando lo proscribieron. Son la misma sagrada familia judicial que tiene las manos sucias por haber convalidado corrupciones monumentales. Este fallo que es un escupitajo en el rostro de la democracia". Yasky, además, adelantó que se abría "un nuevo capítulo": "Ahora comienza el capítulo en el que el pueblo se va a movilizar para defender a Cristina como persona y líder política", afirmó.

"Han intentado exterminarnos a lo largo de los últimos 70 años. A veces de manera literal, como fue en los 70' o en el 55', a veces de manera más sublimada como fue con el lawfare", analizó, en diálogo con Página/12, la senadora bonaerense Teresa García, quien también destacó la decisión de CFK de anticipar que no competiría en 2023: "Mi deseo sigue siendo que ella sea la candidata porque no hay ninguna persona que interprete mejor que ella lo que necesita nuestro pueblo. Pero creo que elevó muchísimo el juego al decir que no quería que nuestra fuerza política tuviera que dar explicaciones en la campaña. Volvió a ponerse por encima de la mezquindad y la mediocridad".

Se fueron sumando diversos dirigentes de peso - como el presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, quien denunció que "nunca quisieron hacer justicia, siempre buscaron perseguir y proscribir" -, así como diversas agrupaciones políticas y sociales. Si bien Máximo Kirchner no hizo declaraciones públicas, sí lo hizo a través de un comunicado del PJ bonaerense: "La condena no es solamente a CFK. Es una condena a las políticas que se implementaron entre 2003 y 2015. Es una condena a cualquier dirigente que no se arrodille ante los intereses que defiende un grupo de privilegiados", sostenía el documento.

Derechos Humanos

También hubo comunicados de científicos y de varios organismos de Derechos Humanos, como uno firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, entre otros, en el que manifestaron su rechazo a un fallo "arbitrario". "Constituye un hecho político de particular gravedad, corolario de una larga lista de acciones de violencia política sufridas por Cristina Fernández. Señalamos nuevamente nuestro rechazo y la profunda voluntad de seguir reclamando el cese de estos actos profundamente cargados de misoginia y discriminación", concluyeron los organismos.

CGT

A través de un comunicado oficial, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) salió también a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner luego del fallo condenatorio en la causa Vialidad. "Ese vergonzoso veredicto se enmarca en una serie de inconsistencias jurídicas donde no se ofrece evidencia de hecho para probar delito alguno sino meras opiniones de los jueces y fiscales de la causa", sostuvieron las autoridades de la central sindical, remarcando que el fallo no era más que "una mancha más en la historia de la Justicia argentina".

"Esta Confederación General del Trabajo repite una vez más que los actos de gobierno no son judiciables, y solo el pueblo a través del voto decidirá el destino de sus representantes políticos", afirmaron, al cierre en el comunicado.