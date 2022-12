Los bloques oficialistas de la Cámara de Diputados y Senadores bonaerenses se reunieron este miércoles para repudiar el fallo que condeno a la vicepresidente Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y denunciaron que el dictamen del tribunal se enmarca en “una estrategia para debilitar las instituciones de la democracia”.

“La última vez que nos reunimos los diputados y senadores del Frente de Todos fue ante el intento de magnicidio de la vicepresidenta, un hecho inédito desde el advenimiento de la democracia. Sin embargo, este año parece estar marcado por una serie de ataques contra la dirigente popular más importante de nuestro país”, señaló a vicegobernadora Verónica Magario.

“La persecución a los dirigentes populares es una cuestión histórica en las últimas décadas de la construcción de la vida de los pueblos latinoamericanos y Cristina no ha sido ajena a eso. Pero los pueblos debe seguir esperanzado y defender a los dirigentes que se animan a desafiar al poder económico y concentrado en sus distintas formas. La Argentina tiene historia de esto”, afirmó Magario que también denunció la existencia de “algún sector del poder judicial se dedica a perseguir a quienes intentamos transformar la vida de los argentinos”.

“Es tiempo que los argentinos y las argentinas demos vuelta esta historia. A Cristina la persiguen por sus políticas públicas dedicadas generar ascenso social. Por eso se la condenó ayer”, destacó la vicegobernadora. “Vamos a defender a los dirigentes populares. Cristina defiende a su pueblo y nosotros vamos a defenderla a ella”, afirmó Magario que durante su alocución leyó el documento que se elaboró el lunes, en la previa a la sentancia, en la reunión de la Federación de Vicegobernadoras y Vicegobernadoras de la República Argentina (FOVIRA).

“El sábado asistimos con horror al contenido de los chats que compartieron jueces federales, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, agentes de inteligencia y el CEO de ‘el gran diario argentino’. Hoy, todo ese desarrollo de conversación pone en evidencia la existencia de un Estado paralelo y un sistema mafioso paraestatal que atenta contra las instituciones”, dijo la senadora Teresa García, que tomó la palabra al comienzo de la conferencia que se desarrolló en la Legislatura bonaerense. “Todo esto tiene una cabeza, que se llama Héctor Magnetto”, aseguró.

La senadora provincial afirmó que todo el proceso tuvo como único objetivo castigar a “la única persona que se ha enfrentado siempre con el poder”. “No debemos olvidarnos nunca que los gobiernos de Néstor y Cristina comenzaron enfrentando a esas tapas de ese diario y contra Héctor Magnetto como jefe de ese sistema paralelo, paraestatal y mafioso al que la vicepresidenta hizo referencia ayer”, afirmó.

García afirmó también que la provincia no queda exenta al tipo de prácticas denunciadas al recordar que en territorio bonaerense “existió una mesa judicial en la que estuvieron involucradas personas de la gestión de María Eugenia Vida, gente de los servicios y de las empresas del sector privado”. “Esto no es una cuestión jurídica ni estrictamente política. Aquí hay objetivos económicos, cada vez se confronta con dirigentes que expresan la voluntad popular, se ponen en juego intereses económicos. Antes lo hacían con los tanques, las armas y las persecuciones pero se han ido puliendo y fueron perfeccionando las formas, pero siguen siendo tan perversos como siempre”, aseguró.

En ese sentido, afirmó a este medio que un fallo con las características que tiene el que condena a la vicepresidenta “significa un problema serio para todos los partidos”. “El fallo de ayer tuvo la intencionalidad de proscribirla, pero la prisión es inviable, y Cristina elevó el juego político y democrático mucho más alto”, afirmó la senadora. “Hay que ordenar al peronismo y ponerlo en clave electoral para el año que viene, pero hay que decir para qué. No se trata de armar un frente para ganar una elección. Si no es Cristina, mucho no me importa, porque ella interpreta el sentir popular. Quiero que Cristina conduzca”, aseguró.

“La provincia de Buenos Aires no es ajena a esas realidades. Nos quieren callados y en silencio. Están desesperados porque Cristina Kirchner con una estrategia electoral les saco la Nación y la provincia de Buenos Aires. Hoy el tipo que nos endeudó está sentado en Qatar mirando el mundial, y la que nos desendeudado está condenada”, valoró el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Provincia, Cesar Valicenti.

Tras la conferencia, Valicenti aseguró que la tarea es “elegir en qué democracia queremos vivir”. Al ser consultado por este medio, afirmó que “Cristina llegó a ser un blanco de intento de asesinato. Tenemos que decirle basta a estos tipos que laburan en las sombras, no hay democracia que pueda funcionar así”, señaló a la vez que definió al fallo como “un mamarracho jurídico”. “Esto lo generó un tipo que diseña facturas truchas para justificar sus viajes. Es todo turbio, hay una trama de poder paralela al estado que condiciona la democracia”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, sostuvo en la conferencia que “atacan a Cristina porque no la pueden disciplinar”. “La mafia quiere construir una Argentina sin Cristina Kirchner, pero somos muchos jóvenes que decimos: Nada sin Cristina”. “En el segundo gobierno de Cristina Kirchner se logró que la participación de los trabajadores en el PBI sea del 50%, algo que no se alcanzaba desde 1974. Eso, en el fondo, es lo que les jode. En definitiva toda discusión sobre el poder, es una discusión por plata, por definir quién se la lleva. Si se la lleva el poder, si se la lleva la mafia o si los trabajadores y las trabajadoras son más felices. Eso es lo que logró Cristina”, aseguró.

“Son horas difíciles para todos, esto es un avasallamiento gravísimo del poder judicial y su mafia”, afirmó Juan Martin Malpeli, consultado por este medio tras la conferencia. “Lo que vemos no es nuevo, llevan a Comodoro Py las causas que convienen y le apuntan a Cristina porque es la jefa central de todos y la de mayor poder de armado” aseguró el representante de la octava sección electoral bonaerense que también confió en la capacidad de conducción política de la vicepresidenta. “Ella tiene el cuero duro y sabe lo que tiene que hacer. No va a escatimar y, más allá de ser candidata o no, no la puede proscribir la justicia, eso lo debe decidir el pueblo. Le damos nuestro apoyo y hay que estar en la calle con presencia, no con quilombo”, afirmó.

La platense Lucia Iañez, por su parte, aseguro estar “preocupada y angustiada”. “Esto es una persecución política, en donde ciertos grupos políticos, a través de la estigmatización, creen que pueden decidir cuál es el destino de este movimiento, pero el peronismo siempre estuvo de pie y así seguirá estando”, afirmó la diputada provincial, que también hizo referencia a la condición de mujer y líder popular a partir de la cual se “estigmatiza y persigue” a la vicepresidenta. “Ser mujer en la política no es fácil y menos siendo la referente de un partido que le garantizó derechos al pueblo. Eso nunca fue gratis en la historia argentina. Ya vivimos lo mismo que vivido Lula, Evo y Correa. Seguiremos luchando porque Cristina es fuerte, estamos en ese camino”, afirmó.