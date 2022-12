En los últimos años se ha extendido el uso de auriculares inalámbricos o Bluetooth, y hay de diferentes precios y calidades. La mejor ventaja de estos dispositivos es que no llevan cables, un elemento que puede ser molesto a la hora de escuchar música en el celular y estar haciendo a la par otra actividad, o simplemente porque se rompen con mucha frecuencia, lo que obliga a cambiarlos varias veces al año.

Si bien los auriculares inalámbricos tienen esta ventaja, hay varios problemas que pueden traernos un dolor de cabeza al comprarlos, sobre todo en su conexión, ya que son dispositivos que se conectan por tecnología Bluetooth, ya sea en el celular, tablet, computadora o Smart TV.

Por eso hoy brindamos algunas soluciones a los problemas más frecuentes con los auriculares inalámbricos.

Problemas de conexión

No se pueden emparejar con el dispositivo

Por un lado, para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth como los auriculares a tu smartphone, Tablet o computadora hay que ir a los ajustes de conexión Bluetooth en tu celular y hacerlo por primera vez.

Para activar el Modo Emparejamiento en los auriculares hay que mantener pulsado uno de ellos hasta que parpadee una luz azul, lo que significa que ya está activado y los auriculares deberían aparecer en la lista de dispositivos disponibles en tu smartphone. Obviamente siempre teniendo la conexión Bluetooth activada.

Si están enchufados, tienen poca batería o si compraste auriculares no compatibles con tu dispositivo, también pueden ocasionar que no se los reconozca el Modo Emparejamiento.

Además, un caso más extraño, pero existente, es cuando intentas conectar un dispositivo cuando ya tenías otro con el mismo nombre. Si pasa esto, hay que quitar el anterior y volver a intentarlo.

Por último, si por ejemplo estás en tu casa y estás cerca de tu router o módem WiFi, lo más recomendable es que te alejes si estás teniendo problemas de emparejamiento. Esto podría ser otra de las causas por las que estas interferencias o problemas están teniendo lugar en el proceso de conectar tus auriculares inalámbricos al teléfono.

Emparejados, pero sin conectarse

Luego de emparejar los auriculares, puede llegar a ser que no se puedan conectar con el dispositivo. Por esto, hay que tener en cuenta que estos aparatos tienen, en su gran mayoría, un rango máximo de acción de 10 metros.

Otra recomendación es asegurarse siempre que no esté desactivada la conexión Bluetooth de nuestro aparato.

Asimismo, otro aspecto a verificar es que el dispositivo tenga un límite de aparatos por conectar y se tenga que desconectar alguno antes de intentar emparejar uno nuevo.

Se desconectan continuamente

La causa principal de las desconexiones de los auriculares inalámbricos son las interferencias y la distancia que, como se dijo anteriormente, la mayoría de éstos tienen un rango máximo de 10 metros. Asimismo, las paredes también pueden provocar problemas de desconexión.

Otro elemento incompatible con la conexión bluetooth es tener alguno de los dispositivos cerca del router, ya que la señal de Wifi que emiten es causante de interferencias con la conexión Bluetooth, o del microondas por el mismo motivo.

Por último y no menos importante, comprobar que la batería tanto del smartphone como de los auriculares estén llenas.

En el primer caso, porque puede haberse activado algún modo de bajo consumo que desactive ciertas funciones para ahorrar batería. En el segundo caso, porque tener los auriculares con batería muy baja mientras reproducimos música hace que no todas las funciones, como la conectividad, funcionen todo el rato al 100%.

Problemas de sonido

Solo se escucha un auricular

Esto puede suceder porque la batería de los auriculares se está agotando, por lo que primero comienza fallar uno y, luego, se apagan los dos. La solución, por supuesto, es cargar la batería.

Si el problema no está en la batería, quizás hay que revisar la configuración del balance de sonido en el dispositivo, queriendo o sin querer, podemos haberlo configurado para que solo se escuche por uno de los auriculares.

Otra de las causas que puede provocar un error en los auriculares es cuando uno de los auriculares es el que se conecta exclusivamente al smartphone reenviando la señal por cable o de forma inalámbrica al otro auricular. La solución a este problema pasaría por desemparejar los auriculares, reiniciarlos y comenzar el proceso de emparejamiento nuevamente.

Finalmente, puede que uno de los dos auriculares se haya golpeado o haya sufrido algún percance (como mojarse) y eso impida su correcto funcionamiento.

Audio distorsionado

Por un lado, tenemos de nuevo el inconveniente de una batería agotándose, lo que puede provocar que el dispositivo comience a fallar. Para esto, hay que comprobar el nivel de batería que puede aparecer en la pantalla del celular o, en algunos casos, los propios auriculares tienen una luz que, en este caso, va a parpadear con el color rojo.

Una batería con poca energía puede generar cualquier tipo de error en el servicio, que solo se escuche por un auricular, que se reciba el audio distorsionado, etc.

También podemos probar a quitar la conexión durante unos minutos y volver a establecerla, como lo que se hace habitualmente cuando la computadora falla y la reiniciamos, porque puede deberse a una mala conexión o a que algo está fallando.

Fallas en la batería

Los auriculares tradicionales, los que se conectaban mediante la clavija Jack de 3,5 mm. reciben la energía que necesitas a través de esta conexión, por lo que no incorporan baterías internas. Los auriculares inalámbricos, por el contrario, necesitan de una batería interna para poder funcionar, lo que lleva a más de un dolor de cabeza.

Se agota demasiado rápido

En principio, hay que tener en cuenta la vida útil de las baterías. Si se usan constantemente por cinco años, por ejemplo, es normal que los auriculares comiencen a fallar o que sus baterías se agoten demasiado rápido.

La solución pasaría por acudir al fabricante y solicitar la sustitución de las baterías o, directamente, comprar unos nuevos si ello está dentro de nuestras posibilidades.

Sin embargo, tenemos que saber a ciencia cierta cuánta es la autonomía que tienen los auriculares que compramos. Una autonomía de hasta 12 horas, por ejemplo, se puede considerar óptima. Otra opción, para “estirar” la autonomía es configurar el dispositivo reproductor para que no reproduzca sonidos en las notificaciones, los clics del teclado, la música en los juegos, etc.

No carga

En primera instancia, hay que descartar que no se esté conectando en un enchufe que no funciona o, que el cargador que estemos usando, no esté roto. Esto siempre y cuando los auriculares no hayan sufrido algún golpe o mojadura.

Más allá de que pueda parecer obvio, también hay que comprobar que la batería esté cargada en un 100%. Si todo esto está en orden y los dispositivos siguen fallando, lo mejor es recurrir al servicio técnico o la garantía, si es pertinente.

Problemas generales Bluetooth

Si luego de todo persisten los problemas, habría que descartar que el problema no esté en el dispositivo al que queremos emparejar los auriculares. Para esto, hay que tratar de conectarlos con otro aparato y comprobar si funcionan allí.

Probablemente sea un inconveniente de software y la solución sea actualizar el sistema operativo. Otra manera de comprobar si es el dispositivo reproductor la causa del problema es conectar otros auriculares, incluso con cable, para ver si funcionan adecuadamente.