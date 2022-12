La condena a la principal líder del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, y su decisión de no ser candidata en 2023 sacudió el escenario político de cara a las elecciones del año que viene. El renunciamiento de la vicepresidenta generó sorpresa y abrió interrogantes en las terminales del oficialismo: ¿esa una decisión definitiva?; ¿supone una oportunidad para una posible candidatura de Sergio Massa?; ¿Alberto Fernández también renunciará a ser candidato?; ¿qué rol van a jugar Axel Kicillof y Eduardo "Wado" de Pedro? Desde los distintos sectores del Frente de Todos, en las últimas horas comenzaron a buscar respuestas a esas preguntas. En ese marco, se confirmó que CFK reaparecerá en público el próximo lunes, en un encuentro del Grupo de Puebla que denunciará el lawfare y la persecución contra la expresidenta, con la participación del Presidente y líderes iberoamericanos.

En el oficialismo muchos consideran que la confirmación de la condena implica "un cambio de etapa", un nuevo período en que deberán ganar mayor protagonismo y responsabilidad las organizaciones populares, para tomar la iniciativa y "construir la unidad necesaria". La primera acción en el nuevo contexto, dicen, es repudiar la sentencia contra CFK y movilizar. "Con este fallo avanzaron las corporaciones en la Argentina. Ahora hay que ver cómo las hacemos retroceder", señalan. Eso, aclaran, no dependerá solo del Gobierno sino de todos los colectivos sociales.

La movilización en las calles llegará el lunes, cuando el Gobierno convocó a un encuentro del Grupo Puebla en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, que se realizará en el CCK. En las afueras del centro cultural habrá una movilización de sindicatos y organizaciones sociales y políticas para repudiar el fallo de la causa Vialidad. La apertura del encuentro estará a cargo de Alberto Fernández a las 16 y el cierre será de Cristina Fernández de Kirchner a las 18.30. La marcha está convocada para las 18. En el medio habrá mesas de debate encabezadas por la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz; y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José "Pepe" Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).

Tres herramientas



Luego del discurso que dio el martes, la vicepresidenta se dirigió a Ensenada, donde estaban reunidos un grupo de dirigentes peronistas. Allí les aclaró que no quiere que se solidaricen más, y que, en cambio, quiere que los dirigentes de su espacio estén a la altura de las circunstancias y del momento histórico. En un contexto marcado por la incertidumbre acerca de quién será el candidato del peronismo el año que viene, desde el gobierno aseguran que las herramientas que tienen para enfrentar este momento son tres: la unidad, la movilización y la gestión.

El Presidente, un día después de la condena a CFK, aseguró en diálogo con un medio extranjero que él está "absolutamente metido en el problema de la gestión", y que "no está preocupado por la política". Desde su entorno agregaron en diálogo con este diario que "cuando sos oficialismo la mejor campaña electoral es mejorar la gestión y redoblar los esfuerzos". Para ellos los pasos a seguir son: "insistir en el Congreso para que traten la reforma judicial, el nombramiento del procurador y la reforma de la Corte; bajar la inflación, generar trabajo y distribuir equitativamente la riqueza". "Si hacemos eso el candidato es secundario", agregan.



Sin mesa política



Por otra parte, descartan que Fernández vaya a convocar a una mesa política con gobernadores, intendentes, sindicatos y organizaciones sociales, y explican que las medidas de gestión que tienen pensadas para mejorar los ingresos son el bono de fin de año para trabajadores registrados y seguir trabajando para bajar la inflación. Cerca del ministro de Economía, Sergio Massa, aclaran que él no está pensando en candidaturas y que el acuerdo que tiene con el Presidente y la vice es que estará concentrado solo en la economía. "Eso es lo que necesita el peronismo", explican. Más allá de que en su entorno siguen repitiendo que es difícil que se postule en 2023 "porque su familia no quiere", quienes lo conocen aseguran que, en caso de ser necesario, él será el candidato. Con el renunciamiento de CFK, al tigrense se le abrió una puerta.

Otros de los que suenan en la posible lista de candidatos a la Presidencia son el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sin embargo, en sus entornos no quieren hablar del tema. Ambos estuvieron en la reunión del martes en Ensenada con la vicepresidenta. Según comentó un referente sindical bonaerense, que también fue de la partida, el deseo de ellos es que Kicillof siga siendo gobernador. Sin embargo, aclaran que "falta mucho y hay diferentes escenarios por delante". "El candidato tiene que definirse por un acuerdo entre todos y será respaldado desde todos los sectores. Pero esta vez sí o sí tiene que haber un acuerdo programático con cosas que sí o sí tendrá que hacer para no repetir la historia".



La decisión



Sobre la definición de CFK de no postularse, en algunos sectores del sindicalismo se ilusionan con un cambio de idea, consideran que "los escenarios se pueden transformar más allá de la voluntad de las personas". Para graficar, ponen el ejemplo de Perón cuando estuvo preso en la Isla Martín García: "Si hubiera sido por él, se iba con Evita a descansar, pero el escenario cambió por los trabajadores que salieron a la calle. Acá puede pasar algo similar", expresan.

Algunos dirigentes muy cercanos a la vicepresidenta recuerdan que CFK nunca fue para atrás con ninguna de las decisiones que tomó en su vida. El exdiputado Héctor Recalde expresó que "cuando toma una determinación no da marcha atrás". Sin embargo, aclaró que CFK "va a seguir siendo la conductora del movimiento”. En esa línea, la ministra de gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, opinó que "CFK renuncia al cargo, pero no a la lucha política ni a conducir el espacio".

El ministro bonaerense Andrés Larroque añadió que "conociéndola, me parece que la decisión de no ser candidata es terminante. Sin duda es la persona más capacitada y con el liderazgo más profundo que tiene la política argentina, pero no puede sola. Tiene que haber una movilización del conjunto del pueblo, de todos los sectores, de la dirigencia".

Dirigentes kirchneristas que trabajan con la vicepresidenta en el Senado se expresaron en línea con el mensaje que CFK dio en Ensenada: “Ahora el resto que tiene que estar a la altura. Los que la querían afuera hay que ver cómo hacen con ella fuera de la boleta, porque los votos de Cristina son de Cristina y no se transpolan”.