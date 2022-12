“No al ajuste desde abajo” fue el lema de la convocatoria nacional que congregó ayer en la ciudad de Salta a más de 30 organizaciones sociales. Cerca del mediodía la populosa manifestación ingresó por la avenida Belgrado liderada por las banderas de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y su Coordinadora 25 de Mayo. Marcharon durante la calurosa jornada reclamando el pago inmediato del Potenciar Trabajo a titulares del beneficio.



Desde el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Salta, Diego Arroyo explicó que el pago no se hizo efectivo “por una cuestión de la Justicia. El Ministerio de Desarrollo Social de Nación presentó un recurso de amparo. Así logramos que se hiciera efectivo el pago”. El funcionario aclaró que desde ayer se depósitó a la mayoría de titulares del programa. “El 80 por ciento de los beneficiarios ya cobraron”, aseguró. Sobre el 20 por ciento restante, añadió que el Centro de Referencia a su cargo todavía desconoce cuáles son las razones que afectan a cada beneficiario, aunque parten del cruce que realizaron las bases de datos de la AFIP y la ANSeS a nivel nacional con la Dirección General de Rentas y la Dirección General de Inmuebles de Salta.

Debido a los feriados del 8 de diciembre y el asueto del viernes por la jornada del Mundial de Qatar 2022, Arroyo calculó que recién entre martes y miércoles de la semana próxima se normalizará definitivamente el pago a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. También aclaró que se analizarán puntualmente los casos de titulares con problemas en el cobro en la sede del CR en la calle Benito Graña 273 de la capital salteña. “Les pedimos que tengan paciencia porque se va a regularizar la situación paulatinamente”, dijo.

El funcionario recordó además que todos los beneficiarios del programa deben realizar la actualización de datos y que el trámite vence el 6 de enero de 2023. Esa validación se realiza a través de la aplicación Mi Argentina, desde un celular, computadora de escritorio o portátil. En Salta los titulares del Potenciar Trabajar son 55.000. De ese total, en la capital salteña alcanzan los 28.000 beneficiarios.

“Muchos compañeros no pudieron cobrar su sueldo”, expresó el principal referente del Movimiento Evita en Salta, Oscar Díaz, en diálogo con este medio. “Nosotros no estamos en contra de los controles y regulaciones. Tampoco que se crucen datos con la AFIP”, agregó. “Es cierto que hay compañeros que no cumplen con los requisitos, pero son pocos”, admitió Díaz. “Lo que observamos es una falta de criterio por parte del gobierno nacional”, dijo luego.

Díaz dejó en claro que tanto el Movimiento Evita como las organizaciones que nuclea la UTEP en Salta forman parte del gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, las diferencias y tensiones entre las organizaciones de la economía popular y el gobierno nacional existen porque las primeras entienden que el ajuste se realiza hacia abajo. “Hay una narrativa que sostiene que existen 250.000 compañeros en condiciones irregulares. Es un discurso que repiten todos”, expresó molesto.

“A los trabajadores de la economía popular hay que acompañarlos hasta que puedan seguir por su cuenta. Sin embargo, hay mucha insensibilidad”, afirmó en referencia a las intenciones que expresó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de desenganchar los aumentos del Potenciar Trabajo de los incrementos del Salario Mínimo, Vital y Móvil. También calificó de vergonzoza la decisión de “levantar el secreto de sumario a los compañeros. No van en contra de los puertos, sino contra los trabajadores de la economía popular en el contexto de una sociedad que todavía no entiende que no somos planeros”.

Los depósitos a los titulares del programa en Salta y en el resto del paí, no se hicieron efectivos el pasado 5 de diciembre. La razón: la causa iniciada por el fiscal federal Guillermo Marijuán que acusó a Tolosa Paz por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Como se investiga el presunto pago irregular en los planes Potenciar Trabajo cuestiones técnicas jurídicas terminaron impactando en el cronograma de acreditaciones.

Mientras las organizaciones de la economía popular manifestaban su descontento en todo el país y en Salta, la propia ministra de Desarrollo Social confirmó oficialmente que la Justicia había concedido la autorización de hacer efectivo los pagos. El recurso se realizó ante el juez federal Ariel Lijo, que está a cargo de la causa que sigue la pista de presuntas incompatibilidades en el padrón del programa social.

La Jornada Nacional de Asambleas convocadas por las organizaciones de la economía popular congregó en la ciudad de Salta al Movimiento Peronista Auténtico, el Frente Social Patria Nueva, y el Movimiento de Trabajadores Organizados (MTO). También al Movimiento Argentino Igualdad y Equidad, el Movimiento Unidad Peronista, y la agrupación La Abanderada Salta.

Acompañaron otras organizaciones como la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FETAAP), Poder Popular del barrio Mosconi, Barrios de Pie, el Frente Pueblo Unido, el Movimiento 27 de Setiembre y el Movimiento Nuestra América, entre otras.

La Jornada convocada ayer también se replicó en el norte salteño. Más precisamente en Cuña Muerta, a 3 kilómetros de la ciudad de Tartagal, y en Aguaray. En los dos casos, dentro del departamento San Martín. Los manifestantes realizaron cortes totales y parciales en tramos de la ruta nacional 34. Todas fueron acciones de protesta ante el atraso en el pago del programa Potenciar Trabajo.