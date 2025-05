El obispo de Posadas, Juan Martínez, se solidarizó con el reclamo de los jubilados sumándose de esta manera a las manifestaciones hechas en los últimos días por otros miembros de la jerarquía católica argentina.

"Es un reclamo justo” afirmó el obispo. Y agregó que “ojalá que en la cabeza de quienes nos representan esté presente el tema de la ancianidad y de la fragilidad que requiere contención social".

Martínez se expresó en términos similares a lo dicho en días pasados por la Comisión de Justicia y Paz y la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal que pidieron el “inicio de un diálogo” para buscar una respuesta que resuelva la “delicada situación” que atraviesan los jubilados y demandaron el cese de “toda forma de represión sobre quienes se movilizan” por el reclamo.

El obispo de Posadas dijo ahora que "con los abuelos hay un Estado ausente. Están ahí, y no los miramos, no los escuchamos, nos desinteresamos".

En declaraciones radiales Martínez hizo un llamado a la conciencia social y citó un pasaje del Salmo 71 de la Biblia en el que se expresa: "No me rechaces en el tiempo de mi vejez".

"La sociedad debe apresurarse a atender a los ancianos, cada vez más numerosos y a menudo más abandonados” porque ellos “son un tesoro”, subrayó.

Y acerca de la represión a la que se asiste cada miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional el obispo Martínez dijo que "la violencia nunca es la respuesta ante el ejercicio del derecho a reclamar, más aún si se trata de una injusticia grave como lo es la reducción de haberes".

Lo expresado por el obispo de Posadas agrega a lo también manifestado por sus colegas de Merlo-Moreno, Juan José Chaparro y Oscar Miñarro, quienes junto con el Equipo Diocesano de Pastoral Social de la misma diócesis, expresaron su rechazo “ante las reiteradas acciones de represión a los jubilados, que se manifiestan los miércoles en la plaza Congreso para hacer visibles sus reclamos”.

Pero más allá de ello el obispo Martínez también cuestionó a labor del Poder Legislativo, señalando que "decir que no hay quórum o que se vetaría lo que se apruebe muestra la falta de diálogo y de compromiso con los más vulnerables".

El titular de la diócesis de Posada hizo también un señalamiento sobre la labor de los periodistas y de los medios de comunicación. "Me preocupa que no se hagan eco de temas que son vitales para la situación de nuestra gente. Romantizar la pobreza es esconder una tragedia” porque, agregó, “vender alfajores no es una elección creativa, es necesidad".

El tema de la postergación que vienen sufriendo los jubilados y la represión a la que se los somete cada miércoles a quienes deciden hacer su protesta frente al Congreso, vienen siendo retomado por distintos voceros de la Iglesia Católica en los últimos días, sumado a ello que algunos curas y ministros religiosos de distintas iglesias vienen participando también activamente en las manifestaciones de cada miércoles.

