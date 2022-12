Rodolfo Tailhade dice lo que piensa y suele hacerlo sin eufemismos. Hace una semana ocupó el ojo de la tormenta al declarar que los radicales estaban "sodomizados por Macri". Hoy analiza los chats que desnudaron la relación entre jueces, funcionarios del gobierno porteño, agentes de inteligencia y directivos del diario Clarín. Sobre los que, curiosamente, el radicalismo sigue sin pronunciarse.

“Es más de lo mismo porque muestra lo que ya sabíamos pero a la vez constituye una prueba muy ostensible y contundente, que hasta acá nunca había aparecido”, dice en diálogo con Buenos Aires/12. “Me hace acordar a la aparición del video de la ‘Gestapo antisindical’. Todos sabíamos que había espionaje, había declaraciones y causas judiciales pero faltaba una prueba contundente hasta que aparece el video con los agentes de inteligencia armando una causa. Lo mismo en este caso”, dice el diputado nacional por el Frente de Todos que manifiesta su deseo de que lo descubierto detrás del viaje a Lago Escondido se convierta en “un punto de inflexión”. “Lo sería si empiezan a renunciar los jueces”, especifica.

--En provincia, por ejemplo, Conte Grand no renunció…

--Es cierto que no renunció, pero recibió una serie de golpes muy duros. El primero es el informe final de la investigación parlamentaria realizada por la comisión bicameral de inteligencia, a partir del video de la Gestapo. Ese informe lo expone como el gran protagonista de ese dispositivo de espionaje y armado de causas sobre el Pata Medina, Hugo Moyano y otros sindicalistas y organizaciones sindicales. Lo actuado por la bicameral fue ratificado por dos resoluciones judiciales que los medios han invisibilidad, la declaración de nulidad de la causa contra Medina por parte del juez Alejandro Esmoris y hace dos o tres meses, y la nulidad de la causa contra los Moyano, declarada por el Tribunal de Casación, por la sala de Violini, Gorinski y Carral. En ambas se habla de armado de causas, de agentes de inteligencia involucrados y se pide investigar a los jueces y fiscales. Esas resoluciones resumen la situación de Conte Grand.

--¿Este es un modus operandi de la derecha?

--Concretamente, esto es más Clarín que el PRO. Clarín comprando jueces, funcionarios, con viajes de fidelización, viajes de lujo. Vaya uno a saber qué otros obsequios y dádivas habrán recibido que todavía no conocemos. El modus operandi del PRO ya es sabido, tiene que ver con espionaje ilegal, seguimiento, extorsión. Esto es Clarín por dentro.

--¿Cómo crees que la sociedad observa a la Justicia cuando aparecen estos casos?

--Hay que trabajar mucho para que la gente entienda plenamente el lugar del poder judicial en la vida cotidiana. Hace falta mucha comunicación. No creo que sea difícil, pero hace falta una estrategia, que hasta acá no la hemos tenido. No es difícil porque la gente está harta de jueces y fiscales porque no obtiene respuesta de ellos, por ahora a nivel individual. Lo que hay que demostrar es que esa falta de respuesta, sea para un caso de inseguridad, de violencia de género o por un cheque sin fondos, es parte de un problema sistémico. No es que un juez trabaja mal. El poder judicial le da la espalda a la ciudadanía. Sobre eso hay que trabajar, con ejemplos concretos, Como la cautelar contra el decreto que declaraba servicio público las telecomunicaciones, que rompe la economía familiar. Estas cosas hay que militarlas.

--¿Tu condición de youtuber tiene que ver con eso?

--Mis videos tienen una cuota de humor, pero siempre tienen mucha información vinculada a la política, de manera que dudo que llegue a verlos un público despolitizado. Pero sí, efectivamente, la idea es ampliar, llegar a un público que no consume medios tradicionales, divulgar cosas de la justicia, hacerlas más comprensibles, ponerlas más al alcance de la mano.