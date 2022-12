La tarea que Rosario Palpita Tango (http://www.rosariopalpitatango.com.ar/">http://www.rosariopalpitatango.com.ar/) lleva adelante es de un cuidado amoroso por una de las músicas que distingue a la ciudad. Como corolario a un recorrido no exento de complejidad pero inalterable en su tarea, en el marco del Día Nacional del Tango, el portal del tango rosarino organiza una gran milonga en el Centro Cultural La Casa del Tango (Illia 1750), hoy a partir de las 20, con una clase magistral de la maestra Marisa Talamoni, pista de baile a las 21 con la música de TDJ Ezequiel Sabella, además de servicios gastronómicos.

“La milonga será un festejo, y nos permite cerrar el ciclo post pandemia, porque fue muy difícil acomodarnos. Pudimos salir airosas porque pasaron cosas muy lindas, pero ésta es la frutilla del postre, porque nos permite cerrar el año y festejar. Hace seis años que comenzamos este proyecto y hace cuatro que lo pudimos plasmar y llevar adelante, con todo lo que eso implica; siempre de manera autogestiva, porque trabajamos de forma independiente, le ponemos pulmón a todo”, señala la productora May Cabrera Berardi a Rosario/12.

Junto con Graciela Reinoso –directora del proyecto– Cabrera conforma el equipo de trabajo que da sostén a Rosario Palpita Tango: “Nuestra idea siempre fue la de tener un portal que incluya todas las actividades de Rosario vinculadas con el tango, y no sólo la danza. Rosario es la segunda ciudad más importante a nivel tango de Argentina, si bien estamos lejos de Buenos Aires. A nosotras nos encantaría que las cosas fluyeran más como en Buenos Aires, pero para eso también estamos trabajando mucho con el ETUR, tratando de ver cómo implementar campañas que inviten a los turistas al tango y de esa manera también retroalimentar al turismo de la ciudad”, continúa Berardi.

-En ese sentido, el rol del estado es también importante.

-No es por pensar en las falencias, pero necesitamos ayuda del estado, porque si bien queremos tomar los espacios, no se trata de hacerlo porque sí. Tienen que estar todas las medidas de seguridad dadas, y para eso se necesita del apoyo del estado. Por decir un ejemplo, podemos ir a una plaza y organizar un baile para que se acerque la juventud, o lo que sea, pero no es tan fácil, necesitás ayuda, tanto para que te bajen un cable como para que todo esté correctamente y sin peligro. Ahora estamos llamando a todos los medios que podemos, siempre nos damos apoyo entre nosotros, pero necesitamos llegar a las otras comunidades, y ése es un trabajo que hay que llevar adelante. Queremos ir por ese lado y en eso estamos.

-Y recuperar espacios donde el tango estaba naturalmente.

-En los barrios, sobre todo. Hay que descentralizar al tango, porque se lo maneja en un circuito bastante céntrico. Por suerte, se está trabajando mucho en La Casa del Tango. Lo que debiera ocurrir es que si viene un turista a la ciudad, el día que sea, tendría que poder ir a La Casa del Tango y encontrar allí algo que nos identifique, que le permita ver al tango en Rosario, sea un video o un café concert. Pero hay que descentralizarlo, volver a los barrios, a los clubes; pero como te decía, tienen que estar las condiciones dadas, no es tan fácil, hay trabas que no podemos soslayar. Ahí es cuando no todos los clubes se quieren poner al día por diferentes motivos, y a veces es muy difícil atravesar ciertas barreras. Con Graciela vamos de a poquito y estamos convencidas de que lo vamos a lograr.

-Parte de esa tarea lo significa la actividad prevista para este viernes.

-¡Y qué mejor que encuadrar el espectáculo que en el Día Nacional del Tango! Llamamos a Marisa Talamoni, una maestra muy reconocida que cumple 40 años de trayectoria, para dar una clase, y luego pondrá música Ezequiel Sabella, quien hace muchos años está trabajando en el rubro y es excelente. Quisimos dar así un broche magistral, porque queremos que la gente se acerque a compartir, a bailar, que es lo que tiene el tango, para compartir y conocer gente. Además, queremos que se pueda circular en la parte de afuera, así que habrá música allí también, para que quien quiera pueda acercarse al mundo del tango.

Del trabajo compartido entre May Cabrera Berardi y Graciela Reinoso –“somos amigas personales y fue el tango quien nos hizo conocer”, destaca Cabrera– surge un recorrido que ya tiene sus méritos: entre los logros de Rosario Palpita Tango destacan haber sido premiado en 2018 por el ETUR como “emprendimiento de turismo receptivo destacado por su potencialidad, impacto turístico, y contribución a nuestro patrimonio cultural e identidad ciudadana”; en 2019, el portal fue reconocido de Interés Municipal por el Honorable Concejo Municipal de Rosario; y en 2020 resultó premiado por Industrias Creativas de la Provincia de Santa Fe como proyecto innovador.