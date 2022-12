Para el diputado Carlos Del Frade, "no es verdad lo que dijo el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en su reciente visita a Rosario cuando aseguró que los homicidios sufridos en la provincia 'no son civiles, son entre bandas'. No solamente equivoca el diagnóstico si no que además deja planteado algo peligroso desde lo conceptual: 'se matan entre ellos'", dijo el legislador. Y señaló que esa frase que tiene la misma matriz que aquella justificadora de los crímenes de la dictadura: “Por algo será”. "Y, por otra parte, es fundamental, más allá de las responsabilidades provinciales, que el gobierno nacional genere mejores políticas públicas con el objetivo de construir seguridad democrática asumiendo lo que le compete: control eficaz sobre las armas que circulan por el territorio santafesino; super-visar ingresos y egresos de las terminales portuarias; garantizar que no se criminalice a consumidores y consumidoras como sucede desde la llegada del comandante Castillo y replantear el rol de las fuerzas de seguridad nacionales no solamente en la provincia de Santa Fe si no en todo el país"