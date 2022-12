La muestra Meet Vincent van Gogh, una exposición oficial creada por los expertos del Museo Van Gogh de Amsterdam, llegará a Buenos Aires a partir del 24 de febrero, al Campo Argentino de Polo, donde se verán seis escenarios distintos que permitirán adentrarse, literalmente, en la obra del artista a través de escenificaciones en 3D de sus paisajes, junto a proyecciones y réplicas a gran escala, una experiencia que apuesta a todos los sentidos.



No faltarán sus piezas más famosas como "La noche estrellada", "Los comedores de patatas" o "Autorretrato", pues en este recorrido la totalidad de las obras de Van Gogh formarán parte del itinerario, con salas inmersivas, reproducciones que el visitante podrá tocar, fragmentos de cartas, recreaciones de paisajes e incluso escenificaciones de pinturas icónicas donde ingresar, como por ejemplo poder sentarse en la famosa cama de la habitación de Arles, tal como adelantaron durante la presentación oficial a la prensa que tuvo lugar en la Embajada del Reino de los Países Bajos, en Puerto Madero, y que funcionó como una antesala amistosa del encuentro que disputarán las selecciones de Argentina y Países Bajos en el marco del Mundial de Fútbol.



El lanzamiento incluyó un trailer con detalles de cómo será la exhibición y un video grabado especialmente por Willem Van Gogh, embajador de la muestra y bisnieto de Teo (el hermano de Van Gogh) que en un perfecto español invitó a no perderse "la notable oportunidad de conocer al artista, su vida y su familia; mi familia", enfatizó.



El guion curatorial de la muestra se basa justamente en las casi 800 cartas que el artista dejó a su familia, mucha de ellas dirigidas a Teo, y que conserva el Museo Van Gogh de Ámsterdam, una colección de 200 pinturas, 500 dibujos y más de 700 epístolas.



"Willem Van Gogh está deseoso de venir a la Argentina. Es probable que venga", contó durante la conferencia de prensa Marcelo Dionisio, director general de Foggia, la compañía de entretenimiento promotora de la muestra con producción internacional de Proactiv Entertainment. Lo acompañaron el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, y la embajadora de los Países Bajos en Argentina, Annemieke Alexandra Verrijp.



La primera vez que se presentó Meet Vincent Van Gogh fue en el 2016 en Beijing y desde entonces ha itinerario por numerosas ciudades del mundo, convocando a mas de un millón de visitantes, explicó, por videollamada desde España, durante la presentación, Nicolás Renna, director general de Proactiv Entertainment. Argentina es el segundo país de Sudamérica que recibirá en 2023 esta exposición, la única inmersiva oficial, creada por los expertos del Museo Van Gogh de Ámsterdam, la mayor colección del mundo de este pintor.



Se trata de la segunda muestra inmersiva dedicada al célebre pintor que llega a la Argentina: la primera de ellas, "Imagine Van Gogh", se presentó desde febrero hasta fines de julio en el Predio Ferial La Rural y superó los 300.000 espectadores. Fue la primera apuesta de estas características que desembarcó en el país y su impulsor fue el empresario musical Daniel Grinbank, quien luego montó otra dedicada al artista inglés Banksy.



"Esta es una exposición diferente a las demás que nos permite conocer la persona detrás del artista. Explicamos al genio, qué veía y sentía mientras pintaba. Una oportunidad única que ahora podrá disfrutar el público de Buenos Aires", añadió Renna.



Y prosigue: "Cuando la gente va por ejemplo al Louvre y quiere ver la Gioconda está detrás de una vitrina, lejos de la audiencia, aquí el público podrá tocar las obras, esta es sin dudas mi parte favorita", se entusiasmó Renna.



Meet Vincent van Gogh permitirá a los visitantes adentrarse en la vida del icónico artista, y descubrir a través de una experiencia multisensorial sus obras más famosas y la historia de su vida. El público recorrerá seis escenarios a través de los cuales podrá ver, tocar las reproducciones de cuadros y hasta escuchar los propios pensamientos del magnífico pintor.



La faceta educativa de esta muestra -explicaron- es muy importante, por eso habrá una programación especial para escuelas, además de audioguias para niños y otras audioguias para adultos, "porque la vida de Van Gogh fue muy dura", acotó Renna, en referencia al atribulado pintor que murió a los 37 años en la pobreza, que pasó tiempo internado en un psiquiátrico y que incluso se cortó la oreja en un confuso episodio.



La idea es mostrar la historia del conocido pintor neerlandés de una forma innovadora, moderna y tridimensional gracias a este inmersivo proyecto 360, que ya pasó por Beijing, Barcelona, Londres, Lisboa, Madrid, Santiago de Chile, entre otras ciudades.



"Después de las exitosas ediciones en Europa en 2021 y un maravilloso comienzo este año en Santiago de Chile, estamos encantados de que nuestra experiencia pueda ahora inspirar a los visitantes de todas las edades en Buenos Aires con la vida y la obra de Vincent van Gogh", dijo Rob Groot, director general del Museo Van Gogh.



No son solo proyecciones; el visitante podrá tocar con sus propias manos las reproducciones de las obras de arte originales, el trazo de las pinceladas, y contemplará a través de proyecciones a escala real, fotografías, fragmentos de vídeo, reproducciones detalladas, animaciones multimedia interactivas y aplicaciones, decorados teatrales, fragmentos audiovisuales y citas extraídas de cartas, que tanto caracterizaron al pintor.



Durante el recorrido, apoyado por una audioguía incluida con la entrada, cobrarán vida numerosos personajes: el propio pintor, su hermano Theo, su cuñada Jo Bonger, su madre y otras personas que han sido claves en su vida serán escuchados o vistos, incluso, detrás de proyecciones que muestran sus sombras.



Los asistentes "viajarán" hasta algunos lugares cruciales en la vida de Van Gogh gracias a decorados que evocan lugares emblemáticos como el café parisino Le Tambourin, el hospital de Saint-Rémy y la Casa Amarilla de Arlés.



En la experiencia, los estudiantes entran en contacto con información sobre Van Gogh de diferentes maneras, tanto prácticas como digitales. A través de una pantalla digital interactiva, los visitantes podrán investigar una serie de pinturas del pintor holandés. Podrán explorar cómo los rayos X ofrecen una visión única de su proceso pictórico, "escaneando" los cuadros para revelar otras obras bajo las capas de pintura. Además, podrán desvelar pistas sobre los tipos de herramientas que utilizaba explorando la experimentación de Vincent con la teoría del color mediante el uso de colores contrastados y complementarios.



Habrá también una serie de "estaciones" que vinculan la historia de la vida de Vincent van Gogh y su desarrollo artístico con principios científicos y aprendizajes relacionados con la ciencia, donde el público podrá además experimentar.



La idea es que "posiblemente la muestra permanezca abierta al público durante todo el año", confirmó Marcelo Dionisio, y añadió: "en vez de una red carpet, para la inauguración tendremos una yellow carpet, haciendo honor al artista y su color favorito", dijo divertido.



Meet Vincent van Gogh se podrá visitar desde el próximo 24 de febrero, con turnos y un aforo de 175 personas cada media hora, con entradas a 3.000 pesos los miércoles jueves y viernes y $3.500 los sábados y domingos. Menores de 10 años: $2.000. Más información en la web oficial www.vincentvangogh.com.ar.