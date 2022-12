El clima general es de festejo. No solo porque Argentina le ganó a Países Bajos, porque la ilusión por el Mundial de Qatar 2022 crece cada vez más, sino porque en Mar del Plata cada fin semana largo se vive como un verdadero anticipo del verano. Sol a pleno, temperaturas por encima de los treinta grados, y calles y playas repletas, ilustran una postal que se repite y que también ilusiona a la principal ciudad turística del país.



En la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica relevaron una ocupación superior al ochenta por ciento, con picos aún más altos en establecimientos de cuatro y cinco estrellas, y constataron una estadía promedio de tres días. Y las inmobiliarias, que abarcan una oferta extrahotelera de aproximadamente cuarenta mil plazas, reportaron un nivel de ocupación muy similar.

“La ocupación en este fin de semana es de más del ochenta por ciento pero para la última semana de diciembre y la primera quincena de enero ya tenemos un sesenta por ciento de reservas. Todavía faltan veinticinco días y la verdad que este número es muy bueno”, valoró Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, quien reconoció un incremento en el cierre de operaciones en el transcurso de los últimos quince días.

En el fin de semana largo de noviembre, “La Feliz” había recibido 102.092 visitas y el Ente Municipal de Turismo también espera un saldo record con estas minivacaciones de diciembre. Si bien aún no hay datos oficiales de arribos, el incesante flujo de vehículos que copó las rutas en dirección a la Costa Atlántica entre el miércoles y jueves y la postal masiva que de nuevo regaló el “Mar del Plata Arena Fan Fest” durante el sufrido triunfo de Argentina, dan claras señales de un movimiento turístico prácticamente de temporada.

De hecho, la última “tribuna” a cielo abierto que se montó el viernes sobre el tradicional sector de Las Toscas fue la más convocante desde el inicio del Mundial. En la gestión del intendente Guillermo Montenegro informaron que 120 mil personas siguieron el partido de cuartos de final desde allí. Como se instalaron tres pantallas gigantes que simulaban un “escenario 360º”, muchas familias aprovecharon para ver a la Scaloneta directamente desde su reposera, en la playa.

Uno de los datos de color del partido contra Países Bajos se lo llevó uno de los clásicos aviones marplatenses que realizan publicidad aérea, cuando decidió volar por encima de la hinchada con una bandera que rezaba la leyenda "Dibu Te Amamos", en homenaje al enorme héroe de los penales Emiliano Martínez, lo que causó una cerrada y estridente ovación de las miles de almas presentes en el paseo costero.

¿Y la covid-19?

A pesar del sensible aumento de contagios que fue advertido en las últimas semanas por autoridades sanitarias de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, el coronavirus no es una preocupación para la ciudad balnearia. Al menos, no se avizora --todavía-- como la nube negra que frustre el horizonte de éxito que se espera para el verano. Incluso, la Secretaria de Salud local, Viviana Bernabei, descartó el endurecimiento de algunas medidas de cuidado, como la vuelta al uso del barbijo en los espacios cerrados.

“En realidad, con covid-19 o sin covid-19, siguen transcurriendo influenzas o gripes tardías así que para una cosa o para la otra tendríamos que terminar recomendando el uso permanente de barbijo. Me parece que hoy lo más importante es mantener la ventilación cruzada, la higiene de manos y aumentar la distancia entre los contactos personales”, razonó la funcionaria esta semana.

La gestión, por el momento, hace foco en la vacunación. Desde este mes, la campaña abandonó las postas itinerantes dispuestas por la Provincia y ahora se mudó a las salitas de salud que dependen del municipio. “Estamos viendo que la gente acude en gran medida a vacunarse. Creo que se tomó consciencia de que la relajación ya llegó a su fin y que es necesario completar los esquemas de vacunación para poder transitar la enfermedad con una sintomatología gripal leve, que son los casos que estamos teniendo”, sostuvoBernabei.

En la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica tampoco se desentienden del tema y reconocen que estudian “día a día” la situación de la covid-19. Sin embargo, en los empresarios hay confianza de poder convivir con un eventual escenario de rebrote en temporada después que se autorizara la permanencia definitiva de los “decks”, que hasta este año se mantuvieron en pie en la vía pública a base de permisos precarios y prórrogas concedidas desde los primeros tiempos de la pandemia.

“Obviamente que esperamos que los contagios no aumenten, pero creo con los decks estamos preparados para paliar una situación así. Por eso también estamos orgullosos de que el Concejo Deliberante haya aprobado este nuevo formato del programa ‘Comemos afuera’ con los decks, porque siempre dijimos que el tema del coronavirus no se había terminado”, aseveró Hernán Szkrohal, uno de los principales referentes del sector, ante la consulta de Página/12.

La novedad de los decks, en términos visuales, es que a partir de ahora todas estas estructuras gastronómicas, sin importar la zona donde se encuentren, deben contar con un único diseño. Con la ordenanza sancionada, los comerciantes del sector también pueden ocupar las veredas con mesas y sillas, y hasta se les permite disponer de espacios techados y con cerramiento lateral. Cada uno de estos cambios se aprobaron hace tan solo unos días, por lo que por esta fecha son muchos los empresarios que intentan aggiornarse a contra reloj para llegar al verano con una cara renovada que cautive a los turistas.