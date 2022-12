Un día después de sucumbir ante Marruecos y retirarse entre lágrimas al vestuario, Cristiano Ronaldo aseguró que "siempre luchó por el sueño de ganar un Mundial" con Portugal y rechazó así las críticas a una supuesta "falta de dedicación" para su selección, eliminada en cuartos de final.

"A pesar de lo mucho que se ha dicho, mi dedicación a Portugal no cambió en ningún momento porque siempre luché por el sueño más grande y ambicioso de mi carrera que era el de ganar un Mundial con mi selección, a la que nunca le daría la espalda", publicó el futbolista en su cuenta de Instagram.

"Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño", sostuvo CR7 en su posteo y haciendo referencia a la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones 2019 ganadas con su país, los únicos trofeos en la historia lusa.

Cristiano, de 37 años, señaló además que "tristemente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente, pero siempre luché por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas y a mí país".

"No hay mucho más que decir por ahora", agregó y se despidió con un "Gracias Portugal. Gracias Qatar. El sueño fue lindo mientras duró... Ahora, espero que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones".

Desde que Cristiano Ronaldo se puso la camiseta portuguesa en Alemania 2006, su selección clasificó a todos los Mundiales (5), cuando previo a esto había jugado solo tres Copas de 17 ediciones. La mejor ubicación de Portugal con CR7 fue el cuarto puesto de 2006 (sin él, fue tercera en el '66 de la mano del legendario Eusebio).

En Sudáfrica 2010 y Rusia 2018 fueron eliminados en octavos, en Brasil 2014 en primera fase y en Qatar 2022, en cuartos. Con un gol de penal en el debut ante Ghana, Cristiano consiguió en Qatar la marca de haber convertido en cinco Mundiales diferentes, cosa nunca antes lograda.

Cristiano, quien durante el Mundial rescindió contrato con el Manchester United y ahora busca club, cerró su historial en Copas del Mundo con 22 partidos y 8 goles. De todos modos, no pudo romper con su maléfica sequía de no hacer goles en fases de eliminación directa: en ocho partidos no convirtió. Todos sus tantos se dieron en ronda de grupos.