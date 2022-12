El interventor de la AFI, Agustín Rossi, respaldó la decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de no presentarse a los próximos comicios. Consideró que, si lo hacía, “la Corte Suprema podía ratificar el fallo condenatorio” de la causa Vialidad en plena campaña para dejar al peronismo “sin candidato una semana ante de los comicios”.

Asimismo, el dirigente santafesino consideró que el deber del Frente de Todos es “construir un mayor poder popular” en las elecciones del año próximo, y así tener una representación mayoritaria suficiente “para producir las modificaciones” necesarias en el poder real integrado por jueces, empresarios de medios y dirigentes de la oposición.

El renunciamiento de Cristina

Rossi se despegó de los análisis que ponen eje en el vacío que dejó la decisión de la vicepresidenta de hacerse a un lado de las candidaturas, producto de la sentencia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El ex ministro sostuvo que, más allá de que a esa decisión judicial aún le resta dos instancias de apelaciones, una en la Cámara Federal y otra en la Corte Suprema, el fallo de primera instancia ya instaló un condicionamiento.

Consideró que, “independientemente de que si Cristina está en condiciones de ser candidata, la sentencia ya la proscribe”. Frente a esto, “lo que hizo Cristina fue correrse para que no la sigan utilizando a ella” como instrumento “para hacer un daño mayor en la política argentina”. “Ella misma dice que no va a ser candidata para no generarle inconvenientes a su partido político”, explicó.



“Si Cristina se presentaba como candidata, por qué no podía suceder que una semana antes de las elecciones la Corte Suprema convalidara el fallo y con ello dejara a nuestro espacio político sin candidato a una semana de los comicios”, arriesgó durante una entrevista por Futurock.

En este sentido, el titular de la AFI defendió la decisión de la vicepresidenta de no presentarse en las generales del año próximo y sostuvo que “el que crea que la sentencia es contra Cristina se equivoca. La sentencia es contra todo aquel dirigente que esté dispuesto a generar un sistema de transformaciones en beneficio del conjunto de la sociedad”.



Qué debería hacer el oficialismo

Frente a un escenario de candidaturas sin Cristina Kirchner en ninguna bolete, lo que debería hacer el Frente de Todos es “construir un mayor poder popular que se legitime en el proceso electoral para tener la fuerza política e institucional necesaria para producir las modificaciones” necesarias para contrarrestar el poder de quienes estuvieron detrás del fallo contra la vicepresidenta.

“En las próximas elecciones vamos a enfrentar a un candidato de Juntos por el Cambio que va a ser un delegado de ese entramado de jueces y medios encabezados por (el accionista mayoritario del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto”, que fue a quien Cristina le dijo que “jamás sería mascota” de él.

“Un suprapoder que condiciona la democracia”

El entramado al que se refirió Rossi fue al que quedó expuesto en los chat filtrados que dieron cuenta de la reunión en Lago Escondido entre miembros de la empresa Clarín, jueces y funcionarios macristas porteños.

“Para Magnetto, la política es un tema menor. Para dominar el sistema de poder en la Argentina, le alcanza esa influencia notoria y vasta sobre el Poder Judicial. Siempre pensábamos que necesitaba políticos adictos, pero no era del todo así”, consideró Rossi.

“Ese suprapoder que condiciona a la democracia argentina es el que vamos a enfrentar en las próximas elecciones y habrá que imaginar cómo se hace para modificarlo y no tener una democracia condicionada”, analizó.

Por este motivo, puntualizó que al Frente de Todos “no le alcanza con ganar las elecciones sino con tener un plan y esquema de gobierno que nos permita desmontar este sistema de poder”.

“Los problemas no están en nuestro espacio político sino algo que funciona por afuera que condiciona el funcionamiento de la democracia”, concluyó.