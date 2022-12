El ex presidente Mauricio Macri, en otro de sus viajes por el mundo -esta vez se encuentra disfrutando del Mundial de Qatar-, se manifestó enojado por ser tildado de mufa y aseguró además que, Croacia, el próximo rival de la selección argentina "es el mejor equipo del Mundial".

El exmandatario dijo que quienes dicen que atrae a la mala suerte están "directamente mal de la cabeza" y aseguró que le "resbala" que lo "tilden de mufa". Agregó que desde 2003 viene "aguantando la agresión del kirchnerismo", movimiento político que "hace eso con todo el que piensa distinto".

"Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte", señaló en una entrevista radial.

Además, el ex mandatario que se encuentra en Qatar como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, añadió: "Nos hemos enamorado de ideas muy destructivas que nos llevaron a los niveles de pobreza que tenemos ahora", manifestó Macri, quien luego aclaró que "el Gobierno no tiene nada que ver" con los méritos de la Selección argentina.

"Lo que pasa con la Selección es exclusivo mérito del cuerpo técnico y los jugadores. El Gobierno no tiene nada que ver, es exclusivo del cuerpo técnico. La mala política intenta apropiarse de todo lo que es bueno, pero los ciudadanos no somos tontos, los jugadores y el cuerpo técnico están haciendo gala de una gran personalidad. Disfrutemos, esto es algo único", aseveró en diálogo con Radio Rivadavia.

En tanto, comentó que "Croacia es el mejor equipo del Mundial", aunque resaltó que "no tienen a Messi o a (Kylian) Mbappé, pero todos juegan" y sostuvo que va a ser un partido muy duro.

También, señaló: "Tenemos muchas chances de hacer el Mundial 2030. Empezando por el hecho histórico de cumplir 100 años del primer Mundial en Uruguay".