El nuevo libro de la periodista Agustina Kämpfer, Las Parturientas, es, según se lee en la sinopsis, "una denuncia en clave realista y amable, un golpe a la puerta de las mujeres que están hartas de los mandatos sobre sus maternidades pero a quienes todavía les cuesta esquivar las toneladas de prejuicios y señalamientos de 'mala madre' que surgen cuando una quiere poner sus amargas verdades sobre la mesa".

En él, Kampfer comparte, a través de hechos reales, el lado B de la mal llamada “dulce espera”, y da cuenta de que aquella imagen de la mujer embarazada que se acaricia la panza, mira la novela de la tarde, teje escarpines y “es feliz” suele ser más excepcional que usual.

En diálogo con AM750, la periodista detalló que "es un libro que no apunta a descartar que una mujer pueda ser feliz durante el embarazo", pero que "hay un maquillaje marcado a fuego que nos determina que solo podemos ser felices durante un embarazo, y son nueve meses, un período de tiempo bastante largo para que todo esté bien".

Según Kämpfer, en Las Parturientas -una de las novedades de Editorial Octubre-, "cada capítulo es una crónica, un caso real en el que abarcamos dudas entre la identidad de los papás, infidelidad en cualquiera de los dos casos, mujeres que han quedado viudas, etc".

"Este libro es mi granito de arena para ir removiendo el maquillaje que tiene esta etapa de la vida", remarcó.

"No creo que haya un proceso más creativo en este mundo que crear a otra persona, pero está tan edulcorado, tan sobreexigido que cuando nos pasa no es lo que creímos. Eso no anula que con el tiempo podamos transformar esa angustia en algo buenísimo, pero en el mientras tanto hay que atravesarlo, y generalmente lo hacemos sin ninguna información. Es muy injusto esto que pesa sobre nosotras", concluyó.