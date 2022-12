Una de las principales cartas ofensivas de Croacia es Iván Perisic, quien juega por el extremo izquierdo y en esta Copa igualó al recordado Davor Suker como máximo goleador de los suyos en Mundiales, con seis tantos. El jugador del Tottenham fue uno de los que habló en la conferencia de prensa previa a la semifinal.

"Vimos hace unos días que Portugal perdió con Cristiano Ronaldo, quien estuvo en cinco Mundiales y no lo consiguió. Messi lo está intentando por quinta vez; seguramente hará todo lo posible para llegar a la final y ganar este trofeo, pero nosotros estaremos ciento por ciento y también queremos ganarlo. Será un partido duro, espero que gane el mejor", señaló el futbolista de 33 años, quien está jugando su tercer Mundial.



En Brasil 2014, su Croacia se despidió en fase de grupos mientras que en 2018 fue subcampeona. Ante la posibilidad de volver a jugar la definición del torneo máximo, Perisic consideró clave no tener miedo: "Como todo deportista, uno quiere estar en la final, así que haremos nuestro mejor esfuerzo contra Argentina, que es un gran equipo. Ellos también dan el ciento por ciento cuando juegan por su país, pero mucho depende de nosotros. Si no hay miedo, todo es posible".



En cuanto a la marca goleadora que comparte con Suker, Perisic le restó importancia: "He dicho muchas veces que no me importan los goles ni las asistencias, sino que gane mi equipo. Si llega un gol o una asistencia, bienvenida sea pero estoy al servicio del equipo y haré todo lo que me pida el entrenador".

El nacido en Split marcó en el empate 1-1 con Japón en este Mundial, mientras que sumaba dos tantos en 2014 y tres en Rusia 2018 (uno en semis vs Inglaterra y otro en la final con Francia). Además, en esta Copa tiene dos asistencias.