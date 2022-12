El intento del oficialismo por lograr acuerdos con la oposición para sesionar antes de fin de año y no paralizar la Cámara de Diputados parece no prosperar. El Frente de Todos tiene aun en carpeta una agenda de temas pendientes en los que busca avanzar: la ley de agroindustria, la creación de 7 universidades nacionales, la moratoria previsional con un sistema de cancelación de deudas y el blanqueo de activos no declarados en el exterior que propuso el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de firmar el acuerdo de cooperación fiscal con Estados Unidos. Pero las negociaciones que comenzaron la semana pasada están estancadas debido a que referentes de los diversos bloques que integran Juntos por el Cambio difieren sobre los temas que podrían acordar y desechan otros según sus propios posicionamientos políticos.



La frustrada última sesión de la Cámara baja tensó al extremo la relación entre oficialismo y oposición. El escándalo desatado en el recinto por los diputados de la alianza macrista, con golpes, gritos, insultos y hasta los gestos obscenos por parte del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, contra la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, terminó por voltear la sesión. Una situación que paralizaría la Cámara baja por lo que queda de la prórroga de sesiones ordinarias hasta fin de año.

La indignación del interbloque macrista iba dirigida a Moreau, luego que la presidenta de la Cámara apelara el fallo judicial (que en sintonía con la Corte Suprema) cuestiona la división de bloques e invalidaba la designación de diputada radical Roxana Reyes al Consejo de la Magistratura. En su apelación, Moreau rechazó la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo y ratificó la voluntad del cuerpo y de todos los representantes designados. Pero la apelación frenó la asunción de los cargos y JxC enfureció ante la posibilidad de no tener mayoría en el Consejo mientras la Corte frena la designación del oficialista Martín Doñate con los mismos argumentos.

Ahora, el oficialismo buscar bajarle los decibeles a la confrontación en un intento de lograr consensos mínimos para sesionar. Una difícil tarea que tienen a cargo los principales referentes parlamentarios del FdT. Las negociaciones iniciadas la semana pasada parecen haberse estancado a principios de esta. La disparidad de criterios expuestos por los distintos bloques de JxC (diez en total) es por ahora el principal escollo. Algunos de ellos, vinculados a la actividad agropecuaria están dispuestos a tratar la ley de fomento de la agroindustria, pero bloquean otros puntos de la agenda oficialista. Otros, quieren tratar solo algunas de las creaciones de las siete universidades nacionales propuestas por el FdT. La moratoria previsional podría reunir mayor consenso, pero no está garantizado su tratamiento. Tampoco hay mucho tiempo por delante para poder sesionar: apenas lo que queda de esta semana y la última alternativa es la semana previa a la Navidad.



Sin embargo, desde JxC insisten en culpar al oficialismo por la parálisis legislativa. "Desde la condena (a CFK) han convertido al Gobierno, al Senado y a los bloques en un estudio jurídico dedicado a la agresión y al ataque. Estamos en pre-anarquía. Impiden que funcionen las instituciones. La gestión no existe", dijo el diputado radical Mario Negri a radio Mitre. "El que tiene que generar las condiciones para una sesión es el oficialismo", insistió el cordobés aunque admitió que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (bajo los parámetros que fijó la Corte) es la principal preocupación del interbloque opositor.



El Poder Ejecutivo enviará este jueves a Diputados el proyecto de blanqueo y repatriación de capitales, pedido por Massa. Desde el gobierno, aseguraron a este diario durante el fin de semana que el diálogo con la oposición por este tema "ya comenzó". Y confiaban que la norma pueda tratarse antes de fin de año porque el acuerdo con Estados Unidos entraría en vigencia el 1° de enero. "Sería raro que la oposición proteja evasores", dijeron. Si las negociaciones no prosperan esta semana para cerrar el acuerdo, el Ejecutivo tendrá que llamar a extraordinarias.