El bloque de Senadores de Unión por la Patria recibió a la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo en el marco de la preocupación y alerta por el desmantelamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que está llevando adelante el gobierno nacional de Javier Milei. En su posteo en la red social X, el senador nacional Wado de Pedro señaló la importancia histórica del organismo en relación a la recuperación de identidades. "La identidad fue incorporado en el Derecho Internacional. El Banco Nacional de Datos Genéticos es reconocido en todo el mundo y permitió que 140 nietos recuperaran su identidad. Cerrarlo es defender a los genocidas y a los apropiadores de bebés, y es volver a la Argentina de la impunidad", definió.

A través del decreto 351 publicado a fines de mayo, el gobierno nacional comenzó la desfinanciación y avanzó en una intervención que puso a todos los organismos de derechos humanos en alerta. Además, el decreto suprimió el cargo de subdirector administrativo y le impide a la directora general técnica ejercer la representación legal del organismo.