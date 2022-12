Tres mujeres murieron y otras cuatro personas resultaron heridas luego de que un hombre irrumpiera a los tiros en una reunión de vecinos, en un bar situado en el barrio de Fidene, Roma. Una de las victimas era amiga de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El hecho tuvo lugar el domingo por la mañana, cuando el homicida, Claudio Campiti, ingresó al local donde se desorraba una reunión de copropietarios y, sin mediar palabras, comenzó a disparar contra los presentes, empuñando una semiautomática robada unos minutos antes en el campo de tiro de Tor di Quinto.

"Entró y se dirigió a la mesa donde estaban el consejo de administración y los auditores, y empezó a disparar diciendo: 'Los mato a todos' y empezó a disparar de verdad. Me he tirado debajo de la mesa y después he conseguido salir. Luego el hombre fue detenido por algunos miembros del consorcio", relató una testigo.



El objetivo del hombre de 57 años era la junta directiva del Consorcio Valleverde, que gestiona una serie de villas en el lago Turano, en la provincia de Rieti. Según se supo, con ese consorcio estaba en conflicto durante años: denunció sentirse perseguido y se negó a pagar los gastos.

Las víctimas fueron identificadas como Sabina Sperandio, de 71 años, consejera del consorcio; Nicoletta Golisano, 50 años, auditora y amiga de la familia de la primera ministra Meloni; y Elisabetta Silenzi, de 55, secretaria de contabilidad. Las tres murieron a causa de disparos en el pecho.

Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas, Bruna Marelli, de 80 años, presidenta del consorcio.

En tanto, Campiti fue arrestado por agentes del cuerpo de carabineros (policía desmilitarizada), y se encuentra a disposición de la Justicia.

La despedida de Meloni

Luego de que la noticia tomara estado público, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni se manifestó sobre lo ocurrido y a través de un posteo en Facebook contó que Nicoletta Golisano era amiga suya, y era madre de un niño de 10 años.

“Nicoletta era una madre protectora, una amiga sincera y discreta, una mujer fuerte y frágil al mismo tiempo”, escribió la dirigente de ultraderecha en un mensaje en sus redes, que acompañó con una foto de ambas durante una fiesta.

El homicida “fue detenido y espero que la justicia siga su curso rápidamente”, añadió Meloni. Y cerró: “Pero la palabra justicia no es conveniente para hablar de lo que sucedió, ya que nunca es justo morir de esta manera”,

El plan



Con el paso de las horas, los investigadores reconstruyeron el plan implementado por Campiti, a quien en el pasado se le negó su solicitud de licencia de armas de fuego precisamente a la luz de la disputa, compuesta por informes cruzados, que se venía dando desde hace tiempo con el consorcio.

A eso de las 8.30 se dirigió al polígono, que ahora terminó bajo embargo por orden del fiscal. Allí, tras dejar un documento de identidad, le entregaron su pistola, una Glock, y se alejó. Abordó el auto y luego de un viaje de unos 9 kilómetros, llegó a la glorieta donde estaba programada la reunión de los miembros del consorcio.

En total se habrían disparado unos 4 o 5 tiros, todos a corta distancia, a quemarropa, según las autoridades.

“Sabíamos que tenía problemas, pero no pensamos que llegaría tan lejos”, dijo un testigo sorprendido.

El hombre que en 2012 perdió a su hijo de 14 años en un trágico accidente en la montaña había manifestado su enojo contra el consorcio en un blog. “Bienvenido al infierno. Aquí con el código penal, el Estado se va al inodoro, denunciar es tiempo perdido, son todos ladrones”, escribió en un post de 2021, en el que incluyó una larguísima lista de acusaciones contra los demás integrantes del consorcio.