Después de ocho años, el productor y DJ Calvin Harris regresará a la Argentina a principios del año próximo. El show será el 4 de marzo de 2023, en el Estadio Único de La Plata. Las entradas saldrán a la venta este 19 de diciembre.



La última vez que el artista escocés de 38 años se presentó en el país fue en 2015, cuando participó del festival Lollapalooza de ese año. Ahora, el compositor de grandes éxitos como "Feel So Close" o "How Deep Is Your Love" volverá en el marco de una gira internacional que lo llevará también a otros países de la región, como Perú.



¿Cómo sacar las entradas para Calvin Harris?

Los fans del DJ podrán comprar las entradas a partir del próximo lunes 19 de diciembre a las 12 del mediodía por la plataforma de Entrada Uno. Aún se desconoce el precio de los tickets.

Harris colaboró con una gran cantidad de artistas reconocidos, como Frank Ocean, Dua Lipa, Pharrell Williams, Rihanna, The Weeknd y Travis Scott, entre otros. Además, obtuvo dos premios MTV VMA y un Grammy en la categoría de Mejor Video Musical, por “We Found Love”, en 2013.

En 2018 fue el DJ mejor pago del mundo, según la revista Forbes. Y, actualmente, tiene un total de 27 canciones dentro del top 10 en los principales charts de música.

