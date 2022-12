Una vez más, Bilsky lo hizo: se enfrentó a un tema inenarrable, y logró arrancarle poesía. Su nuevo libro, Peste negra, editado en Rosario por Baltasara Editora, despliega una versátil gama de registros, lenguas, velocidades y tonos, además de incluir dos extensos poemas neobarrocos y performáticos como los que dio a conocer por primera vez en Sfruttatore (EMR, 2018), o como el memorable "Ho Chi Minh en Rosario", que forma parte de su libro Vietnam (2020), también editado en la colección de poesía de Baltasara, sello en el que publicó además China (2018), en la colección de narrativa.

Ilustrado con fotos y collages en blanco y negro, el libro rodea un tema: la pandemia global. Comienza ajustándose a lo que fue inicialmente el modo de tratarlo, el ensayo de filosofía contemporánea a la manera de la antología electrónica Sopa de Wuhan. Pero enseguida deja entrever el estilo de la prosa bilskeana, que lució su esplendor oscuro en las novelas Herodes (Yo soy Gilda, Rosario, 2015) y Taxi (Le Pecore Nere, Rosario, 2019). "La semiosis en celo, enfurecida, arroja la chancleta en un a la carga Barracas big data y cuneiforme", escribe Bilsky en su ensayo en prosa poética "El virus es el lenguaje", con su lúdica y rítmica heterotopía en la que mezcla épocas e idiomas, inserta referencias eruditas y hace resonar con gongorina musicalidad las voces de la gauchesca o la calle.

Los títulos se van alargando, con generosidad dieciochesca. La ideología decolonial encuentra la forma justa en el efecto collage de esta prosa. Que de pronto baja tres cambios y vira al poema reflexivo, contemplativo: "El otoño no se arredra. / Hace su trabajo. / entrega sus hojas secas / con calma".

La plegaria como género literario es revisitada no sin sarcasmo ni sátira: "Protégeme, Señor / de la psicosis criminal / de los optimistas". Y la escatología callejera se transmuta en verso: "Nostradamus y ustedes / me aplauden esta. / Me aplauden y me soban lo que cuelga. / Me cantan la precisa", clama, harto, cebado, el mítico hombre de la calle. La lírica del '50 aparece con toda su sobria belleza en el poema "El mudo llanto de las cosas": "La voz del no poder decir las cosas, / los gongorinos seres de las cosas que huyen, / difusas, en silencio, / la muda voz, / el decir del precario vacío del fuego".

Humor negro y realismo fantástico generan efectos tragicómicos en un breve monólogo inverosímil donde el paciente llama a su psiquiatra en plena cuarentena y le confiesa: "Hace días que camino con los dientes".

El libro pudo haber incluido "La fiambrería de la cuarentena", el poema con que Bilsky colaboró en la antología online de descarga gratuita Bitácora de la intimidad (Anfibia, 2020). Pablo Bilsky (Rosario, 1963) es colaborador en REA, Rosario/12, El Eslabón, Redacción Rosario y las radios Universidad y Gran Rosario. Es periodista en política internacional en algunos de estos medios y profesor de Literatura Española en la UNR.