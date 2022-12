Walid Regragui, entrenador de Marruecos, no ocultó su preferencia para la final del Mundial de Qatar entre Francia y Argentina: "Me gustaría que Mbappé lo ganara".

"Es el nuevo Pelé, va persiguiendo sus números y me gustaría que lo ganara. Espero que no tenga demasiada presión", señaló sobre el atacante del PSG tras perder contra Francia por 2-0 en semifinales.



Regragui, nacido en las afueras de París, afirmó que si gana Francia el Mundial podrá "decir que Marruecos ha perdido contra la campeona".



"Va a ser una final equilibrada. Argentina ha ganado confianza, tienen a un Messi que está a tope. Francia defiende bien, acepta no tener el balón y tiene jugadores muy rápidos. Creo que está al 50-50", analizó.



"Francia puede hacer un doblete histórico, no hay más que ver lo que hacen estos últimos 20 años para darse cuenta de que son los mejores del mundo. También de eso estoy orgulloso, he nacido en Francia y soy fruto de su escuela. Se les critica mucho, pero sus jugadores son los mejores del mundo y la selección también", dijo.

"El fútbol marroquí existe"

Antes de dejar en claro su postura en relación a la final entre Argentina y Francia, Regragui se mostró orgulloso de su equipo, pese a la derrota de este miércoles, después de haber hecho historia, al ser la primera selección africana que llegó a esa instancia.

"Dimos todo y eso es lo más importante. Tuvimos lesionados y eso era demasiado para nosotros. En el segundo tiempo, apretamos y jugamos mejor. Pero esta derrota no borra lo que hemos logrado", dijo Regragui a la televisión francesa.

Marruecos cayó con goles para Francia de Theo Hernández (5) y Randal Kolo Muani (79), por lo que ahora deberá jugar el partido por el tercer puesto contra Croacia, el sábado.

"Lo más importante es haber dado una buena imagen. Haber mostrado al mundo que el fútbol marroquí existe, que tenemos una gran afición. Para alcanzar el nivel más alto, para optar a ganar un Mundial, habrá que seguir trabajando, pero no estamos muy lejos", explicó el técnico