Tras varias horas de incertidumbre y desesperación, lograron encontrar a la mujer que se había robado a una beba del Hospital Alende en Ingeniero Budge. Ahora, todos los ojos están puestos en Erika Silvana Castaño, de 27 años, la mujer que simuló ser médica y se llevo a Aylin, la pequeña de apenas 24 horas de vida.



La mujer salió de hospital con la bebé en brazos y estuvo a punto de tomarse un micro de larga distancia, pero una serie de errores que cometió terminaron con su detención.

El primero de ellos fue que ingresó a una estación de servicio de Luis Guillón y compró una leche para recién nacidos y llevaba muy pocas cosas encima, algo que llamó la atención de las empleadas.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO | Así una mujer se robó a una bebé de un hospital de Ingeniero Budge

El segundo error fue no tenía documentación de la pequeña al momento de comprar los pasajes y esto alertó a las vendedoras. Por el momento, los investigadores no saben cuál fue el motivo por el cual Castaño secuestró a la bebé, ya que aún no declaró.

Sin embargo, según fuentes extraoficiales, la delincuente habría sido mamá hace pocos meses, pero el bebé habría fallecido. Al parecer, la pareja de la mujer la culpó a ella de la muerte del pequeño, por lo que ella habría buscado una nueva criatura para cuidar.