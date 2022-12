El exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni cuestionó este jueves la decisión del Gobierno porteño de vallar las calles aledañas al Obelisco después del triunfo de Argentina ante Croacia, que selló el pase de la Selección a la final del Mundial de Qatar 2022.



En La García, por AM750, consideró que hicieron lo contrario a lo que hubiese hecho cualquier político en su lugar: “Hemos llegado a la final del Mundial y se reúne el pueblo a festejar. Porque al fin tiene algo que festejar entre tantas pálidas. Y Larreta y su ministro turista barilochense ordenan ponerle vallas al festejo y reparten garrotazos”.

“No se entiende. Cualquiera entiende que otro político hubiera tratado de capitalizar la alegría y mostrarse sonriente. Darse un baño de populismo. Pero no, los gorilas no solo no aprovechan, sino que parece que los amarga la alegría de los otros”, comentó.

En este mismo sentido, cuestionó la decisión de la Fundación FIFA, una entidad benéfica dependiente del máximo organismo del fútbol y presidida por el expresidente Mauricio Macri, de regalarle viajes a Qatar a alumnos de un exclusivo colegio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El colegio en cuestión es el Pilgrims College, que tiene una cuota superior a los 80 mil pesos mensuales y entre sus asistentes se encuentran los hijos de algunos dirigentes de primera línea del PRO, además de estar dirigida, entre otros, por un exfuncionario del Ministerio de Educación de la gestión de Cambiemos.

“La fundación de Macri hace beneficencia con los ricos. Como si sortease un premio entre amigos. Paga pasajes para el Mundial al los estudiantes del 'college' más caro. Claro, porque ellos van al 'college', no a la escuela, como fuimos todos los mortales”, comentó Zaffaroni.

Y añadió: “Sí, es cierto. Es su dinero y puede hacer lo que quiera. Pero no es menos cierto que las viejas damas de beneficencia de la antigua oligarquía, pese al olorcito a bosta, en definitiva, resultaban más igualitarias”.