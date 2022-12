El hincha que ayer recibió un pelotazo del delantero del seleccionado francés Kylian Mbappé durante la entrada en calor de la semifinal Francia-Marruecos, contó que el golpe que recibió "muy violento" y que lo dejó "completamente noqueado".Así todo, destacó el gesto del jugador del PSG de acercarse a la tribuna a disculpas pese a ser un accidente.

"Estaba golpeando el bombo y nunca ví la pelota. Me dio en la cara con tal poder, me caí de golpe y quedé completamente noqueado, muy aturdido", contó el aficionado al medio francés RMC Sport.

“Comencé a escuchar a la gente decir ‘Kylian, Kylian, Kylian’, así que vi en los videos que me mostraron que vino a verme, pero ni siquiera me di cuenta. Me tomó unos minutos recuperarme”, agregó.

En ese sentido, destacó que la estrella de Les Bleus se hubiera acercado a disculparse, lo que además hizo que las personas a su alrededor tuvieran la posibilidad de estar cerca de su ídolo. “Fue un gesto muy amable de su parte, demuestra que es realmente una muy buena persona y le agradezco, incluso con su golpe, que fue realmente muy violento”, concluyó .

El entrenador de Marruecos y su preferencia por Mbappé en la final

Walid Regragui, entrenador de Marruecos de origen francés, no ocultó su preferencia respecto a quien le gustaría resulte ganador de la final del domingo entre Francia y Argentina.

"Me gustaría que Mbappé lo gane", dijo, y sostuvo que "es el nuevo Pelé". "Va persiguiendo sus números y me gustaría que lo ganara. Espero que no tenga demasiada presión", señaló sobre el delantero del PSG, tras la derrota de su equipo ante Francia por 2-0 en semifinales.

Anticipó que la final del Mundial de Qatar será "equilibrada", ya que "Argentina ganó confianza, tienen a un (Lionel) Messi que está a tope. Francia defiende bien, acepta no tener la pelota y tiene jugadores muy rápidos. Creo que está al 50-50", analizó.

Pero consignó que "Francia puede hacer un doblete histórico, no hay más que ver lo que hacen estos últimos 20 años para darse cuenta de que son los mejores del mundo. También de eso estoy orgulloso, nací en Francia y soy fruto de su escuela. Se les critica mucho, pero sus jugadores son los mejores del mundo y la selección también".