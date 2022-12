Al menos 400 hinchas argentinos reclamaron este jueves en Doha por la disponibilidad de entradas a precios oficiales para la final del Mundial Qatar 2022, en una manifestación frente al hotel donde está alojada la delegación de la AFA. La protesto sigue a pesar de una promesa de solución.





El "banderazo" se produjo en la puerta del hotel Jassim Tower , en el centro de la capital qatarí, donde se aloja parte de la delegación de dirigentes de la casa madre del fútbol argentino.



Los hinchas se autoconvocaron en el lugar desde las 19:30 hora local (13:30 de Argentina) para que la dirigencia resuelva la situación de más de 1000 argentinos que no disponen de entradas para asistir a la gran definición de la Copa Muindial, el próximo domingo con Francia en el Estadio Lusail, cuya capacidad es de 88.966 personas.



" Tickets a precios oficiales YA", "¡Chiqui Tapia, por favor, queremos entrar!", "AFA danos los tickets", fueron algunos de los mensajes escritos en carteles por hinchas que llegaron a Qatar con la ilusión de ver la final, desde diversos puntos del país: Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, entre otros.

Finalmente, tras la presión de los fanáticos, que permanecieron en el lugar cerca de dos horas, un allegado a la AFA prometió una respuesta de la entidad este viernes a las 10:30 hora local, según la agencia Télam.



Los hinchas sin tickets elaboraron un listado y a base de ello, la AFA asignará un boleto por número de pasaporte a partir de un remanente que será destinado por la FIFA, cuya cantidad no fue precisada.



Asimismo, los argentinos exigieron a la AFA que imite la decisión de la Real Federación de Fútbol de Marruecos, que puso a disposición de sus hinchas unas 13.000 entradas para la semifinal con Francia.

Argentina vs. Francia: los precios de las entradas

Para la final del domingo en el Estadio Lusail, cuya capacidad es de más de 88.000 espectadores, los valores dispuestos por la FIFA son de U$S 1625 (categoría 1), U$S 1013 (categoría 2) y U$S 611 (categoría 3).



Los precios de la reventa, a 72 horas del partido, se iniciaron en los 4500 dólares para las entradas de menor categoría. En algunos casos, se piden hasta 15.000 dólares, contaron los hinchas.



La FIFA, además, pondrá a la venta en la noche de sábado de Qatar un remanente de entradas como sucede antes de cada partido.



Después de la goleada a Croacia en semifinales, Aerolíneas Argentinas dispuso dos vuelos especiales desde Buenos Aires a Doha para este fin de semana, que se agotaron en apenas horas.



El partido con Francia, con el atractivo del duelo individual entre el capitán argentino Lionel Messi y Kylian Mbappé (ambos máximos anotadores de esta Copa del Mundo y compañeros en el PSG), comenzará a las 12.00 de Argentina (18.00 hora local) . Ambas selecciones ganaron dos Copas del Mundo cada una.



