El centro porteño tendrá este miércoles una nueva y masiva movilización. A la ya tradicional marcha de los jubilados en contra el ajuste y en reclamo por haberes dignos se le va a sumar el décimo aniversario de la marcha de Ni Una Menos, que se pasó del 3 al 4 de junio para marchar su apoyo. Además, otros sectores como organizaciones de personas con discapacidad también dirán presente en el pedido del fin de la crueldad.



Entrevistada por la 750 presidenta de la Asociación Civil Acción Colectiva, Celeste Romero, quien también es licenciada en terapia ocupacional y docente universitaria, explicó los motivos de esta decisión y alertó sobre las tremendas consecuencias de desfinanciamiento que está haciendo el Gobierno en materia de inclusión.

“La verdad es que espero que el gobierno pueda tener otra actitud en relación a las políticas que viene llevando a cabo en materia social y de discapacidad en su conjunto”, comenzó diciendo a la par que sacó de su bolso distintos presentes para el equipo de la radio, todos hechos por personas con discapacidad y que marcan la lucha constante que tiene para lograr la inclusión laboral en el mercado formal .

“Intentamos colaborar para que se comercialicen sus productos, para que estén en el mercado formal y real, y para que las personas puedan tener autonomía, una vida digna y de calidad, con los accesos y apoyos que requieren”, afirmó.

Esto es algo que hoy en día está lejos de poder lograrse: “En Argentina, más de la mitad de las personas con discapacidad no accede al empleo. Solo el 0,8 % consigue trabajo, y en el sector privado no llega al 0,3 %”.

En este contexto, afirmó sobre la gestión de Javier Milei: “Si seguimos con estos recortes, lo que pierden las personas con discapacidad no son solo terapias, centros, hospitales o prótesis. Lo que pierden también son los apoyos necesarios para poder tener una vida plena y digna”.

Pero la respuesta del Gobierno es otra: “Venimos recibiendo una violencia tremenda. Y queremos decirlo con claridad: mucha gente se está quedando sin apoyos diarios. Hay personas que ya no pueden ir a sus centros porque el transporte dejó de pasar hace meses, porque no se cobra. Madres que no pueden ir a trabajar. Padres que tienen que pedirse licencias”.

“Es un Estado que abandona a los más necesitados, a quienes requieren más acompañamiento para poder vivir con dignidad”, explicó. Y dijo que por eso convocan a toda las personas a movilizarse este miércoles en reclamo del fin de la crueldad.