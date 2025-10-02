En las efemérides del 2 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1869. Nace Gandhi

Nace en Porbandar, India, Mohandas Karamchand Gandhi, figura decisiva en la lucha por la independencia de su país del Reino Unido. El Mahatma Gandhi lideró la lucha no violenta en su país a través de la desobediencia civil. India se independizó en 1947, al igual que Pakistán, provincia de mayoría musulmana, lo cual derivó en conflictos entre las dos nuevas naciones. Gandhi fue asesinado en 1948. La fecha de su nacimiento se recuerda como Día Internacional de la No Violencia.

1890. El nacimiento de Groucho Marx

Julius Henry Marx, universalmente conocido como Groucho Marx, nace en Nueva York. Junto a sus hermanos Chico, Harpo y Zeppo encabezó uno de los grupos humorísticos más aclamados de la historia del cine. Groucho destacó por sus frases ingeniosas en películas como Sopa de ganso y Una noche en la ópera. Murió en 1977, dos años después de haber recibido un Oscar a la trayectoria en nombre de los hermanos Marx.

1924. El primer gol olímpico

La Selección argentina de fútbol recibe a su par uruguaya en un amistoso que se juega en la cancha de Sportivo Barracas. Cesáreo Onzari, jugador de Huracán, patea un córner y la pelota ingresa al arco uruguayo sin que ningún otro jugador toque el balón. El partido termina 2 a 1 para los argentinos. Como Uruguay era flamante campeón olímpico, el inédito gol de Onzari es bautizado “gol olímpico” y así se llama desde entonces al tanto que se convierte desde un córner sin otra intervención que el pie de quien lo patea.

1951. Nace Sting

Nace como Gordon Sumner el músico inglés Sting. Lideró el trío The Police a fines de los 70 y luego continuó una exitosa carrera solista. También incursionó en cine. Comprometido con los derechos humanos, dedicó el tema "They Dance Alone" a la lucha de las mujeres chilenas por los desaparecidos, y lo cantó en la cancha de River, junto a las Madres de Plaza de Mayo, en 1988, en el recital de Amnesty.

1968. La Masacre de Tlatelolco

Una brutal represión contra los estudiantes que marchan en el Distrito Federal de México deja un saldo nunca determinado de muertos, aunque se calcula que hubo entre 300 y 400 asesinados. Pasa a la historia como la Masacre de Tlatelolco. Los estudiantes se habían convertido en la gran oposición al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que moviliza a las fuerzas de seguridad para la represión, diez días antes de la inauguración en el DF de los Juegos Olímpicos.

1971. Adiós a Bola de Nieve

En México, a los 60 años, muere Ignacio Villa, Bola de Nieve. Había nacido en Cuba en 1911. Fue cantante, compositor y pianista. Un infarto acabó con su vida, dejando tras de sí una producción discográfica de relevancia en la música popular de América Latina. Afirmó: "No soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial, una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación".

2016. El No a la paz se impone en Colombia

En un sorpresivo resultado, el No al acuerdo de paz con la guerrilla gana el referéndum en Colombia. La diferencia es mínima: apenas el 0,5 por ciento de diferencia, unos 55 mil votos. Además, la participación fue solamente del 40 por ciento. El presidente Juan Manuel Santos es el principal impulsor del acuerdo con las FARC para terminar con medio siglo de violencia en el país. Pese al resultado adverso, el mandatario recibe el Premio Nobel de la Paz a los pocos días. El proceso de paz se pudo encausar después de la derrota electoral, con un acuerdo refrendado por el Congreso.

2018. Muere Hermenegildo Sábat

El dibujante Hermenegildo Sábat fallece a los 85 años. Había nacido en Montevideo en 1933. Se instaló en Buenos Aires en 1966 y trabajó para los diarios La Opinión y Clarín.

Además, en la Argentina es el Día del Trabajador de Edificios.