El gobernador Gustavo Sáenz recibió a la cúpula directiva de Seaboard Corporation, empresa que tiene su base en Kansas, Estados Unidos, para analizar la situación del sector sucroalcoholero (la producción de azúcar y alcohol) y las inversiones de la empresa en Salta.

El gobierno informó que en el encuentro, del que participó el CEO de Seabord, Bob Steer, se habló de la posición de Liga Bioenergética de Provincias, que Salta integra junto a Jujuy y Tucumán como líderes enla producción de bioetanol de caña.

El mandatario salteño hizo hincapié en la necesidad de proteger la industria azucarera y bioenergética que genera trabajo genuino en la región desde hace generaciones a través de su planta en El Tabacal, en el departamento Orán.

En esa línea, el objetivo de la Liga es impulsar un marco normativo de biocombustibles que promueva la producción y consumo de bioenergías renovables, garantizando -sostuvo la provincia- la defensa de la producción nacional y local, y considerando las particularidades del bioetanol de caña frente al de maíz, el cual no cuenta con las mismas restricciones estacionales.

Al respecto, Oscar Rojo, presidente de Seaboard Argentina, Energías Renovables y Alimentos, explicó que la visita de los directivos máximos de la corporación forma parte de sus revisiones regulares para conocer el estado de los negocios y las oportunidades en el país.

El directivo señaló el consenso con el gobernador respecto al proceso regulatorio de la Ley de Biocombustibles. "Compartimos total y absolutamente la mirada," aseguró Rojo, destacando que el objetivo es aumentar la competencia, manteniendo y defendiendo la producción nacional y, especialmente, la local.

Rojo agradeció el acompañamiento del gobierno de Salta en la defensa del sector de caña de azúcar. "No es simplemente abrir indiscriminadamente la competencia," afirmó, y agregó que la empresa tiene proyectos para ampliar su capacidad de producción de bioetanol, lo que subraya la importancia de un marco estable.

En cuanto a las fuentes de trabajo, el presidente de Seaboard detalló que la empresa cuenta con 1.340 empleados directos, de los cuales 1.300 son de la zona de Orán. Además, unas 5.000 familias reciben ingresos indirectos a través de la actividad generada por la compañía.

Por su parte, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, explicó que la reunión incluyó una "revisión de todas las gestiones que como gobierno provincial se vienen realizando para acompañar a esta empresa y a todas aquellas que generan tanta mano de obra, actividad y producción en Salta”.

Puntualizó que además de la Ley de Biocombustibles, se trataron proyectos de producción de energía eléctrica para el mercado y una posible inversión de la compañía en cerdos. El ministro aseguró que el Estado siempre buscará "acompañar, ser facilitadores y gestores de las necesidades de toda empresa que genera, como el caso de Seaboard, tanto empleo para nuestro norte”.

De la reunión también participaron por parte de la corporación Jack Bresky, Dave Rankin, Daniel Lach, Juan Soros, Martín Catala. Y participó el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros.



Ruta nacional 50

El gobernador Gustavo Sáenz aprovechó su visita por el departamento Orán para supervisar el trabajo que ejecuta Vialidad Nacional, en articulación con la provincia a través del Consorcio de Pavimentación del Norte, sobre la ruta nacional 50 para la reconstrucción de la calzada entre Tabacal y Pichanal.

Estas obras procuran optimizar la infraestructura vial en uno de los corredores más importantes que tiene la provincia. En el recorrido el gobernador fue acompañado por el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros.





“La ruta es un tema nacional, pero trabajamos de manera conjunta porque entendemos que la gente no puede estar esperando los arreglos. Ya habilitamos la zona del puente de Hipólito Yrigoyen, una obra en la que nos habíamos comprometido, y ahora estamos en la zona de Pichanal poniendo en condiciones la traza”, indicó Sáenz.

El gobernador también estuvo en el puente que ingresa a Yrigoyen, ubicado sobre la ruta nacional 50, en el tramo de la autopista Pichanal - Orán.

El gobierno de Salta intervino con obras para no demorar más su habilitación: allí, con el Consorcio de Pavimentación del Norte, se finalizaron trabajos sobre la calle Hernando de Lerma, obra con la que fue posible poner en funcionamiento el distribuidor noroeste.

“Con mucho esfuerzo hicimos más de 2.500 obras con criterio federal. La gente no puede esperar que en Buenos Aires se acuerden de nosotros, tenemos que buscar los recursos y dar soluciones”, indicó el gobernador, al mencionar la satisfacción de recorrer el norte “profundo y olvidado al que muchos mintieron. Todavía hay carteles de obras que nunca se hicieron y que nosotros sí vamos a hacer", sostuvo.

Entre las tareas principales, se destacan los trabajos de bacheo profundo en el tramo comprendido entre las localidades de Yrigoyen y Pichanal.

En paralelo, se desarrollan tareas de limpieza de banquinas y desmalezado en el tramo Pichanal – Orán, abarcando alcantarillas y sectores críticos que requieren mantenimiento periódico para asegurar la correcta circulación.

Más de 11.700 vehículos transitan diariamente por esta ruta, entre ellos un importante volumen de camiones usados para el transporte internacional entre Argentina y Bolivia.