Luego del fallo de la Corte Suprema que dejó firme este jueves la condena contra Milagro Sala a 13 años de prisión, la líder de la Tupac Amaru volvió a denunciar la persecución y apuntó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. "No nos perdonan haberle enseñado a compañeros del mismo color de piel a pararse ante los que siempre nos pisaron la cabeza", enfatizó en diálogo con La García, por AM750.



La condena contra Sala se conoció este jueves y fue en el marco de la causa conocida como "Pibes villeros", donde tenía dos fallos previos que la señalaban como jefa de una asociación ilícita. Tras conocida la sentencia del máximo tribunal, el gobernador Morales aprovechó la situación y publicó una “carta abierta al kirchnerismo” en la que anunció que pedirá a la Fiscalía de Estado, querellante en la causa, que Sala pase a cumplir la pena en cárcel común, y presentó un proyecto para expropiar los bienes de la Tupac.

La explicación de Sala sobre su condena

“Cuando escuché lo de la condena para adentro pensaba que ya estaba. Que era lo que tenía que pasar. Y cuando venían los compañeros a abrazarme les decía eso. Era lo que tenía que pasar. Lo que estábamos esperando. Es muy injusto”, dijo Sala en diálogo con La García por AM750.

Consultada sobre el fallo de la Corte Suprema fue contudente. “Estoy presa porque no me perdonan que nosotros le enseñamos a compañeros del mismo color de piel a pararse ante los que siempre los quieren dominados y nos pisaron la cabeza”.

“Siempre le decíamos a los compañeros, mientras tengamos razón, discutamos. A nosotros nos daban la mitad de plata que lo que le daban a una empresa para construcción de viviendas. Y hacíamos viviendas y nos quedaba plata. Vivo con mucha tristeza lo que pasó ayer”, agregó.

De todos modos, levantó la cabeza y miró hacia adelante: “La Tupac Amaru es la única organización social que sigue peleando por sus derechos. A pesar de que creyeron que nos iban a hacer pelota, seguimos vivos. Y seguimos trabajando. Seguimos formando consciencia”.

Críticas al Frente de Todos y una dura advertencia

Por otro lado, Sala criticó que a un sector del Frente de Todos y aseguró que Wado de Pedro, ministro de Interior, y Sergio Massa, de economía, “ayudaron muchísimo a Gerardo Morales”.

“Pero Gerardo Morales no respeta nada. Ayer sacó la carta matando al kirchnerismo. ¿Cómo es que Sergio Massa es amigo directo del Frente de Todos y todos sabemos que se maneja como íntimo amigo de Gerardo Morales? Alguien me dijo que Morales cambió. Y yo decía que no nos la creamos”, contó.

Y finalizó lamentando: “Hubo silencio. Nadie me llamó. A algunos creo que después de lo que le pasó a Cristina les dio miedo de opinar. Se olvidan de que si Morales llega a la presidencia va a ir por todo eso. No va a respetar a los amigos”.