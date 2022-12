"No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero lo somos". Sereno y lamentándose por no haber podido cerrar el partido en el tiempo regular, Lionel Scaloni responde con cierta incredulidad en la rueda de prensa posterior a la final contra Francia, minutos después de haberse consagrado campeón del mundo y de escribir una página dorada en la rica historia del fútbol argentino.

"Queda el mal sabor de boca por no haberlo cerrado antes. Pero hicimos un gran encuentro y la sensación ahora es la mejor. No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero lo somos, y lo más importante es la manera en la que lo conseguimos", se sinceró el entrenador.

Al hablar de lo sucedido dentro del campo de juego, Scaloni dio algunas pistas de cómo planteó la final: "Los jugadores supieron quién jugaba una hora antes, Di María supo que iba a estar tirado a la izquierda una hora y media antes, creíamos que el partido iba a estar por ahí. La mayoría de las ocasiones llegaron por ese lado, con Mac Allister entrando a la zona de Varane (Raphaël) y Ángel apareciendo por la izquierda".

"Y en la parte defensiva, cuando Mbappé recibía pegado a la banda, Rodrigo (De Paul) y Enzo (Fernández) no lo dejaban hacer el 1 a 1 contra Molina (Nahuel). Había muchas cosas de las cuales tener cuidado en la previa", agregó.

Sobre el estelar rendimiento de Lionel Messi a lo largo del torneo, el de Pujato prefirió hacer hincapié en el liderazgo que el rosarino ejerce sobre sus compañeros.

"Se ganó el derecho a decidir qué quiere hacer con su carrera en la selección. Es un placer haberlo entrenado a él y a sus compañeros. Lo que le transmite al resto es algo que yo no he visto nunca. Nunca vi una persona que sea tan influyente con sus compañeros, y eso está buenísimo", señaló.

"Después de enfrentar a Brasil en San Juan, cuando clasificamos para el Mundial, lo llamé antes que se vuelva a París porque sentía que lo que venía iba a ser muy difícil. Porque le estábamos transmitiendo algo muy grande a la gente y la desilusión podía ser muy fuerte. Se lo dije y me contesto qué no importaba. ´Sigamos que va a salir todo bien, y si no sale no interesa, igual lo intentamos´, me contestó", reveló Scaloni.

Al ser consultado sobre la locura desatada en las calles de todo el país, destacó lo identificado que se siente el plantel con el hincha de la selección. "Estos jugadores juegan para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos ni individualidades, somos la selección argentina. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Estos chicos han entendido lo que realmente había que hacer adentro de la cancha. Aunque ganamos en los penales creo que somos merecidos campeones", afirmó.

"Ahora quiero ir a Argentina a festejar. Antes del partido no quería saber nada de organizar un festejo, porque no tenía sentido y la cabeza no estaba preparada para eso. Ahora estoy abierto a lo que decidan los jugadores", dijo sobre los festejos de los próximos días.

Uno de los periodistas presentes le mencionó a Cesar Luis Menotti y a Carlos Salvador Bilardo, equiparando logros. "No estoy en la misma mesa que Bilardo y Menotti. Ellos tienen una carrera y marcaron una época. Hoy me alcanza con que la gente esté contenta. Es un mundial de futbol, pero para nosotros es algo más, para los argentinos es algo más. Que lo festejen y lo disfruten. La felicidad que los jugadores le han trasmitido al pueblo es espectacular", manifestó al respecto.

Además, Scaloni se acordó de Diego Armando Maradona: "Espero que desde arriba haya disfrutado. En la cancha, hubiera sido el primer hincha. Ahora que me preguntan por él me doy cuenta de que no está. Ojalá lo haya disfrutado"