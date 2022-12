"Por lo pronto, creo que habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26... " dijo Lionel Scaloni, el técnico de la Selección Argentina campeona del mundo a propósito de la posibilidad de que Lionel Messi pueda jugar en 2026 el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.,

Durante la conferencia de prensa posterior al partido y a la entrega de premios, Scaloni agregó que "Messi puede tener la diez guardada si desea seguir jugando. Creo que se ganó el derecho de poder elegir que hacer con su carrera futbolística y con la Selección Argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente –si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo–, la verdad que es un placer haberlo entrenado a él y a sus compañeros" explicó el entrenador nacido en Pujato (provincia de Santa Fe), visiblemente emocionado por la consagración como campeón del mundo.

"Lo que él transmite a sus compañeros yo no lo he visto nunca. No he visto nunca que una persona sea tan influyente con sus compañeros. Eso está buenísimo" agregó Scaloni quien respecto del infartante partido opinó que la Selección "debió haber ganado en los 90 minutos o en el alargue pero sin llegar a los penales porque Francia no mereció el empate". y que el gran mérito de su equipo fue que "siempre nos mantuvimos optimistas"

"Creo que todavía no nos damos cuenta. Es un momento para disfrutar. Sobre todo, la gente. Sinceramente. Nosotros que vivimos de esto, que hemos estado en las malas, en las buenas, estamos acostumbrado a estas cosas, que nos golpeen... Hoy pasó eso. Ellos reaccionaron. Es todo mérito de ellos. Es un disfrute increíble haber estado en la cima como estamos ahora, es algo único", afirmó Scaloni en otro tramo de sus declaraciones destacando la actitud de los futbolistas.



Finalmente, el entrenador no quiso dar ninguna precisión respecto de su continuidad o no al frente de la Selección. Su contrato vence el próximo 31 de diciembre y aunque ya sostuvo charlas con el presidente de la AFA, la renovación se habría comprometido de palabra, pero no por escrito.