"La sensación a lo largo el Mundial del desempeño del equipo es que fue positivo. A pesar de haber perdido el primer partido, Argentina lo ganó de punta a punta", declaró Ubaldo Matildo Fillol, arquero del seleccionado argentino en el Mundial de 1978.



"El partido que jugó Argentina fue muy bueno y, por momentos, me hizo acordar al Brasil del '70 y a la Holanda del '74. Este equipo fue una orquesta durante un largo tiempo del partido y no merecíamos ir a los penales", continuó sobre la consagración nacional después de 36 años de la ultima conquista mundialista en México 1986.

"Sabíamos que de una u otra manera lo íbamos a ganar y, para mí, el porcentaje de quedarnos con la Copa era un 80 por ciento a favor de nosotros y un 20 por ciento para los franceses", agregó el mejor arquero del Mundial '78.

"Estoy muy contento después de tantos años. El seleccionado es un justo campeón del mundo, y nadie más que Argentina y Lionel Messi merecían quedarse con la Copa", aseguró Fillol, el primer antecesor como campeón del mundo de Emiliano "Dibu" Martínez, sobre quien opinó: "Hizo un campeonato muy bueno y tuvo presencia ganadora. Con sus atajadas reivindicó a los Amadeo Carrizo, a los 'Pato' Fillol, a los Nery Pumpido, entre tantos otros, pero también está escribiendo su propia historia".

"En los penales ('Dibu') me hizo acordar mucho a Goyco (Sergio Goycochea), que también nos llevó a una final de Copa del Mundo. Sin dudas que con el título conseguido se metió en la historia grande de los arqueros del seleccionado argentino. Todos los que pasamos por ese arco tenemos un lugar de privilegio y él ya tiene el suyo. No me quedan dudas que tiene súper merecido el premio al mejor arquero del Mundial por todo lo que hizo", concluyó el "Pato" sobre el arquero oriundo de Mar del Plata.



El agradecimiento de Bertoni

Por su parte, Daniel Bertoni, delantero campeón del mundo con Argentina en 1978, apuntó: "Antes del comienzo del Mundial dije que íbamos a conseguir la tercera estrella. Estaba confiado. El título se consiguió merecidamente, sufrimos como siempre, pero ya estamos con la tercera estrella en el pecho", dijo Bertoni desde Qatar.



"Felicito a todos los muchachos de este plantel, a los que marcaron el camino en el '78, a los que lo siguieron en el '86 y a todos los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, desde su presidente (Claudio Tapia) hasta el último administrativo", siguió el autor del tercer tanto en la final del Mundial de 1978 ante Holanda.



"Es un título que merecíamos todos los argentinos. En su momento fuimos 25 millones; después, en 1986, muchos más; y hoy somos 47 millones de argentinos que nos merecíamos la tercera Copa del Mundo", cerró Bertoni.



La emoción de Tarantini

Alberto Tarantini, otro campeón del mundo en Argentina 1978, destacó: "Era el momento ideal para que la Selección nos dé esta alegría enorme a todo el pueblo argentino".



El "Conejo" Tarantini remarcó: "Estoy recontra feliz y recontra orgulloso por todo lo que hicieron los muchachos. Es su momento, lo tienen que disfrutar y darse cuenta de que están en la cima; es lo que fueron a buscar cuando viajaron a Qatar", siguió el defensor argentino en los mundiales 1978 y 1982.



"El jugador de fútbol, al ganar la Copa del Mundo, se queda con la felicidad de la gente, de la familia, de todos los que te rodean y te quieren", cerró Tarantini.