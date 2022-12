Argentina ganó, no sin antes sufrir, el Mundial de Qatar 2022. Ahora, todavía con la piel sensible de tanta emoción, solo queda cerrar los ojos y descomprimir las tensiones mientras se escucha y se ven las repercusiones de una jornada que se escribió al instante en los libros de la historia del deporte.



Por su puesto, en ese intento de reconstruir el multiverso de cosas que iban sucediendo mientras Lionel Messi caminaba por un escenario infinito para levantar la tan ansiada copa, lo que seguro no puede faltar es el relato de Víctor Hugo Morales.

Y es que su trabajo en la plataforma Relatores no solo estuvo plagado de emoción, como ya es costumbre, y quedó más que claro el relato del Gol del Siglo de Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, sino que dejó una bomba en cuanto a la información periodista.

“Si Messi dice adiós, nos vamos con él”, anunció Víctor Hugo al terminar la transmisión y confirmó, desde el desierto de Doha, que no volverá a protagonizar transmisiones mundialistas.

El relato completo de Víctor Hugo con Argentina campeón

Ahí están los muchachos argentinos saltando. Han ganado el campeonato del mundo de una manera que provoca un orgullo tan grande que a uno no le cabe en el cuerpo. Da gusto ver a ese público revoleando sus banderas, sus camisas, todo por encima de sus cabezas para celebrar este triunfo.

Da mucho gusto haber estado aquí. Da mucho gusto empezar a decirle adiós al fútbol y al relato de los campeonatos mundiales. Si Messi dice adiós, nos vamos con él. Te digo adiós futbol. Te digo adiós y gracias. Adiós y gracias por el fútbol. Por las transmisiones. Por los Mundiales. Por este título. Por el Diego y por Messi.

Te digo adiós y gracias, querido fútbol. Campeón del mundo, te debo tanto, pero tanto, que caminaré eternamente por el desierto diciendo y preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera.

Amigos, estamos en el final. Queda el festejo, queda la copa, que el alzarla, queda la inmensa alegría de ver a Argentina campeón del mundo y a Messi levantar la copa. Y como dicen en el final, en la República Argentina, cuando si firma un acto que pretende ser justo, será justicia. Y es justicia.

Y será justicia evocar este triunfo de la Argentina como uno de los más recordados y aplaudidos de todos los tiempos del bendito fútbol.

La reflexión de Víctor Hugo

Por otro lado, entrevistado por Cynthia García, por AM750, Víctor Hugo Morales confesó: “Lo que me alegra es no ver la tristeza que hubiéramos tenido si el resultado, finalmente, no era favorable para Argentina".



“La tristeza tiene un rango mucho más amplio que la alegría. La alegría hasta dura poco. La tristeza es un pozo del que no salís nunca más. Un pibe que perdía el campeonato del Mundo después de tanta ilusión a los 50 años se acuerda de esa pena”, comentó.



Y añadió: “Pensaba que si se perdía el partido jamás aquellas palabras famosas de ‘aunque pierdan’. Mentira. La tristeza hubiera sido muy grande. Yo lo vivo profesionalmente. Eso me apartó en algo de todos esos vaivenes de la alergia”.



“De lo que no me hubiera podido apartar es de la idea de cómo explicarle a un pibe de que se había perdido el partido y que no era justo. ¿Qué hacés con la falta de justicia cuando es irreparable? Que la justicia de tanto trabajo es la metáfora de Argentina”, finalizó.