La selección argentina llegará a Buenos Aires este martes por la madrugada. En su cuenta oficial de Twitter, el plantel confirmó que luego de aterrizar en Ezeiza se dirigirán al mediodía al Obelisco para festejar la tercera Copa del Mundo del país junto a los hinchas. “¡Sí, somos CAMPEONES DEL MUNDO!”, publicaron.



El vuelo AR1915 que traslada a la Scaloneta despegó este mediodía (hora argentina) del aeropuerto de Roma, Italia, tras haber cumplido con una escala técnica de poco más de dos horas en el viaje de regreso hacia el país que partió desde Doha, la capital de Qatar, y tiene previsto arribar a las 0.50 de la madrugada del martes al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, horas más tarde de lo estipulado inicialmente.

El avión, un Airbus 330-200, matrícula LV-FVH, ploteado con los colores y las imágenes de los jugadores de la Selección, partió ayer desde Doha alrededor de las 10.45 (4.45 hora argentina) y arribó a Roma cerca de las 14.30 (10.30 hora argentina), donde hizo una escala de reabastecimiento de combustible y despegó nuevamente rumbo a Buenos Aires a las 16.34 (12.34 hora argentina).



Una vez que lleguen al país, los jugadores se trasladarán al predio de la AFA en Ezeiza. Y, más tarde, partirá la caravana de los campeones hacia el Obelisco, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno había iniciado conversaciones con el presidente de la máxima entidad del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, para que los jugadores fueran a la Casa Rosada. Desde Presidencia pusieron a disposición el balcón de la casa de gobierno. En ese tema, la última palabra la tendrá el plantel que, de momento, solo festejará junto a los hinchas en 9 de Julio y Corrientes.

Quienes sí llegarán hoy a la Argentina son los familiares de los jugadores, ya que el vuelo AR1919, en otro Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas, aterrizará en Ezeiza a las 22.45. Ese vuelo partió a las 6.25 desde Doha (0.25 hora argentina) y aproximadamente a las 12 (8 hora argentina) llegó a Roma, donde hará una escala técnica de dos horas y luego despegará rumbo a Buenos Aires.



Las declaraciones de los jugadores

“Una locura. Se hizo desear, mirá lo que es, es hermosa. Es impresionante. La ansiabamos muchísimo. Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso”, declaró Lionel Messi justo después del triunfo ante Francia por penales, y tras levantar la Copa del Mundo.



Otro jugador de la Scaloneta, Alejandro “Papu” Gómez, también se había referido al deseo de festejar con los hinchas, incluso antes del Mundial. “Mi sueño es estar en Casa Rosada y tirarme del balcón con la gente. Es lo que soñamos todos. Levantar la Copa en Casa Rosada, estar ahí con la gente. Después de tantos años, sería algo extraordinario”, afirmó.

"¡Mañana nos vemos!", publicó por su parte Rodrigo De Paul tras compartir el posteo de la Selección con emojis de la bandera y los colores de Argentina.

Y Enzo Fernández, Mejor Jugador Joven del Mundial Qatar 2022, adelantó: "BUEN DIAAAA, yeeeendooooo así festejamos TODOS JUNTOS".



El que ya confirmó que no estará es Sergio "Kun" Agüero, que ayer celebró con la Scaloneta en Qatar. "Algo dormí si jee. No, no voy para Argentina", escribió en Twitter en respuesta a un usuario que le preguntó si vendría a festejar al país.



Los cortes en Autopista Riccheri en el operativo de seguridad

Desde Corredores Viales recomendaron a quienes vayan a Ezeiza para recibir a los campeones del mundo, que lo hagan “con mucha anticipación”. Esas personas pasarán con autorización de las fuerzas de seguridad.

Así, uno de los desvíos en el marco del operativo de seguridad se producirá en Camino de Cintura (Ruta 4), sentido a Ezeiza. Según precisó la empresa estatal, se podrá empalmar con la Ruta 205 o bien con la Ruta 3. En los ingresos posteriores a Ruta 4, habrá personal de las fuerzas de seguridad y acceso restringido.

En sentido a la Ciudad de Buenos Aires, el desvío se realizará en el KM 32 y se derivará el tránsito por Avenida Fair, para luego empalmar con Camino de Cintura (Ruta 4).