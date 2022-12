Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en diputados, se refirió a la negativa de la oposición de dar quórum para sesionar y afirmó que "hubo un plan para que no podamos trabajar durante diciembre".

En exclusiva con IP Noticias, Martínez explicó: "Hay sectores que dan marcha atrás y no le hacen bien al ejercicio sano de construcción política. No pudimos constituir las condiciones. Hubo un plan para que no podamos trabajar durante diciembre".

Críticas a la oposición