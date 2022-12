El domingo, poco después de los festejos por la coronación de la Selección argentina de fútbol en la copa del mundo, un trabajador de la delegación salteña de Vialidad Nacional falleció en un siniestro vial cuando realizaba un traslado por solicitud de sus superiores.

Frente al hecho, trabajadores del organismo oficial se encuentran desde el lunes con asambleas y ayer decidieron realizar una protesta solicitando la renuncia de Francisco Agolio, titular de la delegación salteña del organismo nacional.

El siniestro, ocurrido en General Güemes, sucedió mientras Matías Arias viajaba al norte provincial para colaborar en un operativo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Arias era administrativo del área de "Conservación" de Vialidad Nacional y fue el tercero en aceptar el viaje, luego de la negativa de otros trabajadores que fueron convocados, según indicaron algunos trabajadores que contaroncomo se dieron los hechos.



Silvia Gómez, delegada de UPCN en Vialidad Nacional, indicó que entre otras falencias lograron establecer que la comisión se solicitó en fin de semana, pese a que no se trataba de una emergencia, además de que los encargados de los viajes son choferes y no administrativos, y que el vehículo que se otorgó para salir a la ruta no estaba en condiciones de hacerlo.

Gómez explicó que si bien hay convenios marco con otras dependencias nacionales para que Vialidad Nacional sea soporte de las acciones con los vehículos a su cargo, a menos que se traten de emergencias propias (como el corte de las rutas por las lluvias o derrumbes de laderas), las comisiones que involucran a otras dependencias se organizan con antelación y durante días hábiles.

Aunque Agolio no hizo declaraciones sobre los reclamos, desde su ámbito cercano se indicó que la responsabilidad del accidente sería de Arias, quien habría querido sobrepasar a un camión en una curva y se encontró de frente con un colectivo de larga distancia.

Si bien no se descarta la posible responsabilidad del trabajador, pero sus compañeros señalaron las falencias administrativas que aparecieron al momento de la convocatoria al viaje al norte y, por lo tanto, la necesidad de que se inicie un sumario.

Añadieron que en la única comunicación que tuvieron con el titular de la Delegación de Vialidad Nacional, el lunes último, cuando se hicieron asambleas, "él reconoció su responsabilidad al momento de dar la orden" para la salida de Arias con destino al norte provincial. "Entonces si es su responsabilidad, entendemos que debe renunciar", sostuvo Gómez.

Quienes trabajan en la repartición nacional decidieron que continuarán hoy con quitas de colaboración hasta tanto se inicie el sumario y Agolio renuncie al cargo.