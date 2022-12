Recién llegada al país desde Qatar, Lali Espósito se refirió a la situación de acoso que vivió durante la final del Mundial en el que Argentina consiguió su tercera Copa. "Repudiemos todo, no solo lo que le hacen a Lali Espósito en un video viral", manifestó la cantante pop en declaraciones a la prensa desde el Aeropuerto de Ezeiza.

"Mis amigas se suben al bondi para ir a laburar y también les pasa. Acá lo que sucede es porque yo soy conocida", enfatizó la actriz que viajó a Qatar junto con el conductor Alejandro Marley para cubrir los últimos tres partidos de la Scaloneta en el torneo mundial y para cantar el Himno Nacional en la final contra Francia.

Tras la viralización del video, Lali comentó que en el momento no se dio cuenta de lo que había sucedido, sino que se enteró horas más tarde gracias a los usuarios de redes sociales. "Este es un mal que sufrimos las mujeres desde que el mundo es mundo, hoy podemos ponerle cara a las personas a través de las redes", continuó.

El joven señalado como acosador se comunicó con la producción del programa Los Ángeles de la Mañana y desmintió las acusaciones. "Estaba agarrado con un amigo y mi amigo me empujó entonces me fui para adelante, casi me caigo. Era el último penal del mundial, se entiende el contexto, no tiene sentido todo lo que está pasando", justificó.



"Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí", agregó el hincha argentino en un mensaje enviado a las redes de la estrella pop.



Por otra parte, el conductor Ángel de Brito se comunicó con Lali en vivo y la cantante explicó que no tiene intenciones de "darle entidad" a los hechos porque fue "tan hermoso" el mes que pasó en Qatar y eso "es una mierda".

El contundente discurso de Lali Espósito contra el acoso

A principios de octubrbe, Lali visitó El Hormiguero, uno de los programas más vistos de la televisión española, y respondió la consulta de un televidente que se contactó con el programa y describió una situación de acoso.



"Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl", fue el mensaje del televidente.



"Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje", comenzó con seriedad.

"Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien", continuó y, mirando a cámara, cerró con un comentario hacia el televidente: "Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte".

