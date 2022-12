Argentina se coronó campeón de la Copa del Mundo con un plantel muy bien balanceado. Una fórmula de jugadores veteranos con mucha experiencia que llegaron en su nivel óptimo y asimismo las jóvenes promesas que demostraron todo su potencial. Ahora, y como después de cada Mundial, la pregunta es: ¿qué jugadores de la Selección llegarían para el próximo Mundial?



El promedio actual de edad del plantel con el que Argentina se consagró como campeona del Mundo es de 27,8 años. Son muchos los jugadores que, por edad y proyección, muy probablemente sean parte del Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. De todas maneras, esas proyecciones no siempre se cumplen: sobran los casos de futbolistas que no llegan a explotar el potencial que tenían y jugadores que lo hacen cuando nadie lo esperaba.



¿Qué edad van a tener los jugadores de Argentina para el Mundial 2026?

Emiliano Martínez (33), Gerónimo Rulli (34), Franco Armani (39), Nahuel Molina (28), Gonzalo Montiel (29), Cristian Romero (28), Germán Pezzella (35), Nicolás Otamendi (38), Lisandro Martínez (28), Marcos Acuña (34), Nicolás Tagliafico (33), Juan Foyth (28), Rodrigo De Paul (32), Leandro Paredes (32), Alexis Mac Allister (26), Guido Rodríguez (32), Alejandro Gómez (38), Enzo Fernández (25), Exequiel Palacios (27), Ángel Di María (38), Lautaro Martínez (28), Julián Álvarez (26), Ángel Correa (31), Thiago Almada (25) Paulo Dybala (32), Lionel Messi (39).

¿Qué jugadores de Argentina llegarían al Mundial 2026?

Las carreras de los arqueros en general son más largas que las de los jugadores de campo, por lo que Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli, de mantener el nivel, muy probablemente estén en la próxima convocatoria mundialista. Por su parte, Franco Armani llegará con 39, y a pesar del buen nivel que muestra en la actualidad, es estadísticamente poco probable que lo pueda mantener hasta 2026. Juan Musso (28), Walter Benítez (29), Jeremías Ledesma (29) y Agustín Rossi (27) son algunos de los nombres que podríamos escuchar en un futuro como alternativas.

En la defensa, al menos por edad, casi todos debieran de poder aspirar a otra Copa del Mundo. Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Cristian "Cuti" Romero, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Nahuel Molina demostraron un buen nivel, con el agregado de que tienen una edad en la que aún pueden mejorar, sobre todo los últimos cuatro. Por su parte, Juan Foyth es joven, pero aún no pudo demostrar un gran nivel en la Selección. Por su parte, Nicolás Otamendi, el mejor central de Argentina y quizá incluso del Mundial, ya tendrá 38 años. No es imposible que llegue en condiciones, pero no es común ver futbolistas que con esa edad se mantengan en la élite.

Marcos Senesi, de 25 años, Facundo Medina (23), Lucas Martínez Quarta (26), Leonardo Balerdi (23) y Nehuén Pérez (22), Franco Carboni (19) y Valentín Carboni (17) son algunos de los jugadores que no fueron convocados en esta oportunidad, pero a cuyo desarrollo habrá que prestar atención. Es cierto que hay otros nombres, pero ellos —salvo los Carboni que suman sus primeros minutos en Premiera— ya se han afianzado, en mayor o menor medida, en Europa e incluso algunos han sumado ya minutos con la Selección.

En cuanto a la línea de volantes, salvo Ángel Di María y Alejandro Gómez, Argentina tuvo muchos jóvenes, pero con experiencia y muchos partidos en el más alto nivel sobre sus espaldas, ya sea en la Selección o en torneos como la Champions League.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Enzo Fernández, son jóvenes y parecen no haber alcanzado su techo futbolístico, sobre todo los últimos tres, con 23, 21 y 21 años respectivamente. Exequiel Palacios también tiene juventud y proyección, pero hasta el momento no ha logrado demostrar con continuidad en su equipo lo que se le vio en River. Guido Rodríguez llegará con 32 y puede ser una opción si se necesita un volante central de marca.



El fútbol argentino tiene algunos futbolistas con juventud y proyección para la mitad de la cancha, como Alan Varela (21), Facundo Buonanotte (18), Máximo Perrone (19) y Carlos Alcaraz (20), entre otros tantos. Giovani Lo Celso, titular indiscutido hasta antes de la Copa del Mundo y que fue desafectado por lesión, tendrá mucha competencia, pero sin dudas será tenido en cuenta. Se puede sumar a esta lista algunos jugadores que militan en el exterior, como Nicolás Domínguez (24), Matías Zaracho (24), Giuliano Galoppo (23), Nicolás Capaldo (24) y Fausto Vera (22).

¿Lionel Messi en el Mundial 2026?

En la delantera la gran incógnita es si Lionel Messi continuará en la Selección un ciclo entero más hasta el próximo Mundial. Lautaro Martínez y Julián Álvarez son jóvenes y ya rindieron en el combinado nacional. Paulo Dybala, si las lesiones no le juegan una mala pasada, podría tener muchas oportunidades. Ángel Correa, que no tuvo minutos en este Mundial, necesitará continuidad en su equipo para seguir en la consideración de Lionel Scaloni.

Lionel Messi sobre los hombros del

Nicolás González y Joaquín Correa ya tienen experiencia en la Selección: ambos estuvieron entre los primeros 26 convocados, pero luego fueron reemplazados por lesión. Llegarían con 27 y 31 años respectivamente a la cita ecuménica de 2026. Emiliano Buendía (25), Giovanni Simeone (27), Alejandro Garnacho (18) y Matías Soulé (19) son algunos de los nombres que podrían sonar durante estos tres años y medio.

